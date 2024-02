Jojo Todynho exibe curvas impecáveis em cliques na banheira: "Maravilhosa"

Em Fortaleza, a cantora Jojo Todynho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço na banheira

Jojo Todynho movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, ao compartilhar novos cliques exibindo seu corpaço após perder mais de 40 quilos.

A cantora está em Fortaleza, no Ceará, e exibiu suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni branco, enquanto fazia poses em uma banheira. "O processo molda nossa jornada, enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos", escreveu ela na legenda da publicação.

O post de Jojo rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Oi, magrinha", comentou a cantora Ludmilla. "Você está radiante", disse uma seguidora. "Cada dia mais gata", afirmou outra. "Você é muito necessária! Parabéns por tudo! Como nutricionista e como uma pessoa que ama ver alguém evoluindo, eu te admiro muito!", falou uma fã. "Maravilhosa", elogiou mais uma. "Que evolução. Exxxquece", escreveu mais um.

Recentemente, Jojo surpreendeu postar novas fotos usando um look branco e chamou a atenção dos internautas. De vestido branco de alcinha e bem colado ao corpo, a futurava advogada deixou seu corpaço em evidência. Esbanjando uma cinturinha, a artista impressionou ao se exibir toda estilosa no look de dia a dia.

Confira as fotos:

Jojo Todynho surge com o cabelo no estilo black power

A cantora Jojo Todynho está com novo visual! A musa ostentou o seu cabelo no estilo black power durante a apuração das notas das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A estrela exibiu o seu novo penteado volumoso e esbanjou alegria ao acompanhar a contagem das notas. A campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, aliás, foi a Unidos de Viradouro. Vale lembrar que Jojo costuma usar o cabelo liso e com aplique comprido para ficar com o cabelão no dia a dia. Veja as fotos!