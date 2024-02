Jojo Todynho surge com o cabelo no estilo black power

Novo visual! Jojo Todynho exibe seu cabelo no estilo black power ao acompanhar a apuração das notas do carnaval do Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho está com novo visual! Nesta quarta-feira, 14, a musa ostentou o seu cabelo no estilo black power durante a apuração das notas das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A estrela exibiu o seu novo penteado volumoso e esbanjou alegria ao acompanhar a contagem das notas. Vale lembrar que Jojo costuma usar o cabelo liso e com aplique comprido para ficar com o cabelão no dia a dia.

A campeã do Carnaval do Rio de Janeiro foi a Unidos de Viradouro.

Fotos: Anderson Borde / Agnews

Jojo Todynho celebra conquista no seu corpo

A cantora Jojo Todynho está feliz da vida com o resultado do seu processo de emagrecimento. Ela passou pela cirurgia bariátrica há alguns meses e investiu pesado nos exercícios físicos e alimentação balanceada. Agora, ela contou que atingiu o seu objetivo.

A estrela perdeu mais 40 kg ao longo dos últimos meses e conseguiu chegar a menos de 100 kg na balança. Apesar de não revelar o seu peso exato, ela comemorou a conquista. “Atingi a minha meta. Fico muito feliz com o meu progresso e estou me sentindo maravilhosa”, disse ela ao Jornal Extra.

Inclusive, Jojo falou sobre a decisão de emagrecer. “Com certeza há uma pressão estética, mas estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos”, afirmou.