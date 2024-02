Chocante! Personal de Jojo Todynho mostra antes e depois da cantora

Após cirurgia bariátrica e muitos treinos, personal de Jojo Todynho posta antes e depois do corpo da aluna; cantora chocou com mudança

A cantora Jojo Todynho vem impressionando com sua transformação após a cirurgia bariátrica nos últimos meses. Provando que realmente os treinos e o esforço da funkeira estão dando resultados, o personal trainer da famosa compartilhou o antes e depois dela.

Com fotos e vídeos, Moises provou que a aluna está muito diferente. Nitidamente mais magra, a artista apareceu pegando pesado na academia e se esforçando. O profissional então contou um pouco do que a musa fez nos últimos tempos para ficar com as curvas deslumbrantes.

"TODO MUNDO PODE DUVIDAR DE VOCÊ, MENOS VOCÊ. TODO MUNDO PODE DESISTIR DE VOCÊ, MENOS VOCÊ! FAÇA SUA PARTE!", disse o professor enaltecendo os esforços de sua aluna.

Há quem diga que Jojo Todynho não está emagrecendo. Nos últimos dias, um internauta falou para ela tomar cuidado para não ganhar peso. Sem papas na língua, a funkeira rebateu o comentário.

No final de semana, a futura advogada marcou presença no Baile da Vogue e deu o que falar com a produção para o evento. Entrando no tema da festa, ela elegeu um vestido todo brilhante e dividiu opiniões com a escolha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treinador Moises Carvalho (@moises_personaltrainer)

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. No dia 26 de dezembro de 2023, a cantora contou que iria realizar algumas cirurgias plásticas para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.