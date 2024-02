Look de Jojo Todynho é alvo de críticas na web: ‘Misericórdia'

Internautas fazem comentários ácidos sobre o look chamativo de Jojo Todynho para o Baile da Vogue, no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho apostou em um look chamativo e volumoso para marcar presença no Baile da Vogue, que é uma festa tradicional de Carnaval no Rio de Janeiro e reúne um time de celebridades todos os anos. Porém, os internautas desaprovaram o modelito dela e foram bem ácidos nos comentários na internet.

Jojo apareceu com um vestido repleto de brilhos e completou o visual com uma capa volumosa e chapéu estiloso. No entanto, os internautas não gostaram do look e fizeram comentários criticando a escolha dela.

“Gente, o que é isso? Misericórdia”, disse um fã. “Sem preconceito, mas está ruim demais”, escreveu outro. “Nossa, é muito volume”, declarou mais um. “Oxe, que pataquada é essa. Maluquice”, escreveu um fã.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. No dia 26 de dezembro de 2023, a cantora contou que iria realizar algumas cirurgias plásticas para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.