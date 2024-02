Famosos apostam em looks diferentões para baile de carnaval luxuoso

Deborah Secco, Sasha Meneghel, Flávia Alessandra, Juliette e mais famosos escolhem fantasias chamativas para curtirem um baile de carnaval no Copacabana Palace

Os famosos capricharam na escolha dos seus looks para marcarem presença no tradicional Baile da Vogue, que sempre acontece na época do Carnaval para celebrar a temporada de folia. Neste ano, o evento aconteceu no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e reuniu várias celebridades com looks diferentões.

O tema do evento foi Galáctika e várias celebridades foram para o espaço na hora de escolherem as fantasias. A atriz Deborah Secco se transformou em uma extraterrestre com direito a maquiagem verde em toda a pele e até um bebê ET para acompanhá-la. A atriz Flávia Alessandra apostou em um modelito de látex com direito a um acessório enorme e inusitado. Por sua vez, Juliette e Gaby Amarantos se vestiram de disco voador. A modelo Sasha Meneghel se inspirou em um figurino antigo de sua mãe e com o estilo de espaço sideral.

Confira os looks das celebridades: