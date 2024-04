Dulce Maria impressiona ao usar acessórios avaliados em meio milhão de reais

A cantora Dulce Maria chamou a atenção ao apostar em um look poderoso e acessórios de marca em sua primeira aparição após a 'Soy Rebelde Tour'

A cantora Dulce Maria escolheu uma produção arrasadora para aparecer em público pela primeira vez após o fim da 'Soy Rebelde Tour'. Nesta quarta-feira, 24, ela marcou presença em um evento realizado na Cidade do México.

Para a ocasião, a artista escolheu acessórios da marca de luxo italiana BVLGARI, e um vestido sóbrio que dá destaque aos diamantes que carrega por todo o corpo. O conjunto de peças, composto por um colar, uma pulseira, um anel e uma bolsa, custam meio milhão de reais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Mãe de Dulce Maria esclarece rumores sobre nova turnê

Recentemente, surgiram rumores de que o RBD estaria planejando sair em uma nova turnê. No entanto, o quinteto tentaria repetir o sucesso das apresentações mundiais sem a presença da eterna 'Mia Colucci', Anahí. Diante dos boatos, a mãe de uma das integrantes, Dulce Maria, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as especulações.

Segundo a imprensa mexicana, os Rebeldes estariam enfrentando um período de distanciamento, principalmente por problemas financeiros. Além disso, Anahí teria decidido ficar de fora da nova rodada de apresentações. Apesar dos rumores deixarem os fãs assustados, nenhum integrante confirmou as desavenças ou anunciou novas datas de shows. 'Como inventam', se manifestou Blanca Saviñón em seu perfil no X, o antigo Twitter, ao compartilhar um vídeo do momento em que os apresentadores falavam sobre a ausência da loira.