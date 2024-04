Paolla Oliveira chama atenção ao usar look com fenda poderosa: "Básico"

A atriz Paolla Oliveira chama a atenção dos seguidores das redes sociais ao apostar em um vestido deslumbrante avaliado em R$ 19,2 mil

A atriz Paolla Oliveira impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao usar um "look básico". A namorado do cantor Diogo Nogueira apostou em um vestido de grife do designer britânico David Koma, que custa cerca de R$ 19,2 mil.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido preto com um decote cheio de aplicações de flores. O modelito ainda conta com uma fenda assimétrica e amarrações no pescoço. Paolla ainda completou a produção com uma meia calça fina, um sapato de salto alto e um coque 'podrinho': "Básico", brincou ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Puro requinte! Exuberante e bela", afirmou a atriz Nanda Costa. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Pronta para ir na esquina na padaria. Tá gata demais!", brincou outra. "Se básica é assim, imagina quando não estiver básica", falou uma fã. "Um pretinho básico sempre cai bem", comentou mais uma admiradora.

Confira as fotos:

Paolla Oliveira celebra 42 anos e ganha homenagem de Diogo Nogueira

No último dia 14, Paolla Oliveira completou 42 anos de vida, e ganhou uma declaração especial do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Através das redes sociais, o artista publicou um vídeo com alguns momentos do casal para celebrar a data.

Além de imagens belíssimas dos dois, Diogo escolheu a música 'À Moda Antiga', cantada por ele, para tocar no vídeo enquanto os registros eram exibidos. "Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas. Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo", declarou ele. Confira a publicação!