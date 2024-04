Paolla Oliveira celebra 42 anos e ganha homenagem de Diogo Nogueira: 'Orgulho'

Casalzão! Aniversariante do dia, a atriz Paolla Oliveira recebeu uma bela declaração de amor do companheiro, Diogo Nogueira

Dia de festa na casa de Paolla Oliveira! A atriz está completando 42 anos de vida neste domingo, 14, e ganhou uma declaração especial do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Através das redes sociais, o artista publicou um vídeo com alguns momentos do casal para celebrar a data.

Além de imagens belíssimas dos dois, Diogo escolheu a música 'À Moda Antiga', cantada por ele, para tocar no vídeo enquanto os registros eram exibidos. "Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas", iniciou o sambista na legenda da postagem.

E completou: "Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo".

Nos comentários, diversos fãs parabenizaram Paolla Oliveira e aproveitaram para se derreter pelo casal. "Como é lindo ver tanto amor, também a felicidade de vocês dois a cada dia, enche meu coração de alegria ver a alegria e amor de vocês", declarou uma seguidora. "Coisa linda! Que o amor sempre transborde", disse outra.

Paolla Oliveira também ganhou uma bela homenagem da atriz e amiga de longa data, Claudia Raia. Em seu Instagram oficial, a esposa de Jarbas Homem de Mello selecionou três registros especiais ao lado da aniversariante do dia e ressaltou o quanto a ama.

Para tornar a celebração ainda mais especial, Claudia resgatou uma foto de quando as duas atuaram juntas como mãe e filha na novela 'Belíssima' (2005), da Globo. "Kukla minha filha, ariana linda que eu amo, FELIZ ANIVERSÁRIO!", iniciou a famosa na legenda.

"Que seja um lindo ciclo de renovação, fé, saúde, leveza e muito amor, que o Senhor continue te abençoando e protegendo! Te amo muito", finalizou Claudia Raia.

Paolla Oliveira celebra aniversário de 42 anos

Completando 42 anos de vida, a atriz Paolla Oliveira dividiu com os seguidores um vídeo bastante especial com registros de sua infância e adolescência, ao lado da família, até os dias de hoje. Na publicação, a aniversariante do dia abordou temas como carreira, beleza e as mudanças ocorridas ao longo do tempo.

Através de uma 'carta aberta', Paolla surge conversando consigo mesma a respeito da nova fase de sua vida. "Sempre falaram pra gente que depois dos 40 tudo ia mudar, né? que depois disso a gente não ia poder fazer um monte de coisas. E se eu te falar que me sinto muito melhor e mais bonita hoje, aos 42? Que é minha melhor fase?", declarou a famosa em um trecho.

Na legenda, ela escreveu: "42 voltas em torno do sol! Viva a vida e os novos ciclos!". Confira a publicação: