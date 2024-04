Paolla Oliveira fala sobre relação com Diogo Nogueira: 'Me deu espaço'

Juntos desde 2021, a atriz Paolla Oliveira conta que Diogo Nogueira nunca fez cobranças e ressalta a grande parceria do casal

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com o sambista Diogo Nogueira. Juntos desde 2021, a artista contou que o namorado não faz cobranças machistas e "entende seu espaço".

"Ele me deu espaço. Diogo não se intromete muito, nunca fez uma pergunta dessas que eu já tive que falar 'oi?', que já vivi em outras situações, como 'essa roupa?'. Que mulher que nunca teve que ouvir uma bobagem dessas?", declarou a famosa em entrevista ao site Quem.

Paolla Oliveira ressaltou que uma relação só funciona quando os envolvidos não se anulam e entendem que são duas pessoas, e não uma só. "Relacionamento se não for uma parceria não dá certo mesmo. E, para dar certo, são duas pessoas, duas personalidades, duas vidas. Me incomoda um pouco a pessoa falar 'ah, somos um só'. Não, não somos um só, somos dois", afirmou.

E completou: "O Diogo tem essa consciência. Talvez por ser também uma pessoa pública, terem falado de sua vida, ele entende que existe o que dizem, e existe a gente". A atriz, que integra o elenco da segunda temporada de 'Justiça', da Globo, reforçou a grande parceria entre os dois.

"Por ter essa grandeza como artista, facilita para ele se colocar e saber que eu tenho o meu espaço. Fico bem feliz de ter encontrado esta pessoa que me dá espaço. Não tem outro jeito de ser", disse ela.

Paolla Oliveira (41) está realizada com sua atuação em Justiça 2. Na série que estreia no próximo dia 11 de abril no Globoplay, a atriz vive Jordana, herdeira de um grande fazendeiro casada com Egisto (Marcello Novaes) e que se envolve com a personagem de Nanda Costa (37). Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a artista revela como conseguiu o papel de destaque e reflete sobre o audiovisual atual.

"Algumas pessoas tiveram muitas oportunidades dentro do audiovisual, eu também tive, mas outras estão chegando agora no audiovisual fizeram algumas coisas e agora estão alçando voos maiores. Deixo aqui registrado o meu desejo de estar na série, já desejava conhecer a Manuela [Dias, autora], o texto dela, já tinha assistido a série e adorava, o meu desejo de estar com Gustavo [Fernández, diretor] porque só estive com ele em 2005, então tem um mundo que se passou e queria falar sobre isso, sobre como a gente não pode deixar o trabalho do ator estacionar, criar poeira. Eu estava desejando, mesmo quando estava trabalhando quase sem folga, mas queria estar envolvida em arte", conta.

Para viver Jordana em Justiça, Paolla teve que passar por um teste de elenco nos Estúdios Globo. Animada para a estreia na série, a atriz relembra os desafios que enfrentou quando entrou na Globo para atuar em Malhação e emendar um papel em Belíssima em 2005. Confira!