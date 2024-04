Nanda Costa detalha teste com Paolla Oliveira para Justiça 2

Em Justiça 2, Nanda Costa vai ter cenas quentes com Paolla Oliveira. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, atriz revela detalhes de teste para personagem

Nanda Costa (37) é um dos destaques da segunda temporada de Justiça, obra antológica escrita por Manuela Dias (46), com direção artística de Gustavo Fernández (50) e que estreia dia 11 de abril no Globoplay. A atriz interpreta Milena, uma mulher que se envolve amorosamente com Jordana (Paolla Oliveira), empresária do ramo sertanejo casada com Egisto (Marcello Novaes).

Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a artista revela teste para entrar na série, entrega detalhes de sua personagem, fala sobre contracenar com Oliveira e reflete questões de vingança.

Durante o evento de lançamento, a autora da produção revela que a escolha das atrizes para viver as amantes não foi de forma imediata. Elas precisaram encarar uma bateria de cenas com o objetivo de testar a química.

“Esse momento da foto [de uma das cenas] a gente estava olhando e pensando assim: ‘Vai dar certo’. A gente queria muito e é muito bom a gente se testar nesse lugar. Eu vim da maternidade, duas filhas, não tinha nenhum desafio depois desse maior desafio que é ser mãe de gêmeas, pensei: ‘Não sei se vou dar contar’. Foi a primeira coisa que pensei. Quando vi que decorei três páginas de texto da noite pro dia eu falei: ‘Acho que vai dar certo’. Aí tinha a Paolla e foi só alegria”, conta.

Em Justiça, a personagem de Nanda Costa vive uma mulher que é presa injustamente. Temas como vingança e infidelidade marcam a sequência da aposta do serviço de streaming da Globo. Questionada sobre caso da vida real, a atriz não faria nada parecido com o que a injustiçada faz.

“Assim como a minha personagem, não. Não conheço ninguém próximo que tenha sido preso injustamente. No caso da minha personagem, ela comete pequenos delitos e vai presa por uma coisa que ela não cometeu. Eu sou libriana, odeio conflito, odeio brigas, sempre tento fazer um acordo que seja da melhor forma que as pessoas saiam menos lesadas e sofridas. Não tem nada próximo, acho que eu ia tentar amenizar, mas não sei, se fizesse alguma coisa com as minhas filhas talvez eu não conseguisse controlar o instinto e tentasse fazer alguma coisa [vingança], mas não sei, não gosto nem de pensar nisso”, conclui.