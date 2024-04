Filho de Fred Bruno rouba a cena em festa de aniversário do pai

Cris, filho de Fred Bruno e Bianca Andrade, participou da comemoração do aniversário de 35 anos do papai, e acabou roubando a cena

O jornalista, youtuber e Ex-BBB Fred Bruno completou 35 anos de vida nesta quinta-feira, 25, e reuniu os familiares e amigos para comemorar a data especial. Contudo, quem acabou roubando a cena foi seu filho, Cris, de dois anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bianca Andrade.

Durante o 'parabéns pra você', o pequeno ficou ao lado do papai, mas acabou ficando envergonhado ao ver que todos os convidados estavam olhando para eles. Cris, então, acabou contado para Fred como estava se sentindo. "Eu tô com vergonha", disse o menino, arrancando uma gargalhada o aniversariante.

ainda não superei o cris ontem na hora do parabéns do fred falando “to com vergonha” 🥹 pic.twitter.com/EabxadeelD — ؘva (@anygsvoices) April 25, 2024

Horas após mostrar um pouco da comemoração nos Stories, Fred postou uma foto da festa de aniversário no feed do Instagram, e falou sobre a felicidade de poder comemorar o novo ciclo ao lado das pessoas que ama.

"Celebrando 3.5 da melhor maneira possível. Perto dos que amo, e que me amam, agradecendo e valorizando cada passo da minha trajetória, muito orgulhoso das minhas conquistas, cheio de energia pra buscar mais, assoprando velas com o maior presente que a vida me deu e recebendo mensagens incríveis de pessoas maravilhosas que acompanham meu trabalho no mundo todo. Muito obrigado e que esse novo ciclo seja incrível pra todos nós!", escreveu ele.

Confira:

Bianca Andrade e Fred Bruno se reúnem com o filho, Cris

O ex-casal Bianca Andrade e Fred Bruno se reuniram em Londres, na Inglaterra. Nas redes sociais, os influenciadores digitais, que viveram um romance entre 2020 e 2022, compartilharam alguns cliques encantadores com seu filho, o pequeno Cris, de 2 anos.

Em seus perfis oficiais do Instagram, os ex-BBBs surgiram juntinhos com o herdeiro no colo. Para a ocasião, os três combinaram looks para os registros, apostando em roupas pretas e xadrez para os cliques, onde todos apareceram com um sorrisão no rosto e estouraram o fofurômetro. "Família é família", escreveram eles na legenda da publicação. Confira!