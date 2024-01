Bianca Andrade e Fred Bruno se reúnem com o filho, Cris: "Família é família"

Em suas redes sociais, o ex-casal Bianca Andrade e Fred Bruno se reúnem na companhia de seu filho, Cris, de dois anos; confira as fotos!

O ex-casal Bianca Andrade e Fred Bruno se reuniram em Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 29. Nas redes sociais, os influenciadores digitais, que viveram um romance entre 2020 e 2022, compartilharam alguns cliques encantadores com seu filho, o pequeno Cris, de 2 anos.

Em seus perfis oficiais do Instagram, os ex-BBBs surgiram juntinhos com o herdeiro no colo. Para a ocasião, os três combinaram looks para os registros, apostando em roupas pretas e xadrez para os cliques, onde todos apareceram com um sorrisão no rosto e estouraram o fofurômetro.

"Família é família", escreveram eles na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para o álbum de fotos. "Cris tem sorte de ter vocês como pais", declarou um fã. "Vocês são todos tão lindos! Que família incrível", enalteceu outro. "O tanto que eu amor ver vocês juntos não tá escrito", disse mais um.

Bianca Andrade e Fred Bruno terminaram o seu relacionamento em 2022, dois anos após começarem o seu romance. Desde então, o ex-casal continua com uma grande parceria e amizade em prol de seu filho.

Bianca Andrade revela quantia impressionante que faturou após o BBB

No último dia 22, Bianca Andrade contou sua estratégia para faturar um valor maior que o próprio prêmio do BBB, reality show do qual ela integrou o primeiro grupo Camarote, em 2020. Para aproveitar a visibilidade do programa, ela resolveu combinar looks nas noites de votação e aliar uma campanha nas redes sociais envolvendo a própria marca.

No vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, ela conta que antes de entrar na casa, teve uma conversa com a mãe e afirmou que não queria ser a menina que daria somente um 'close'. "Quero ir para trabalhar", garantiu ela. A partir daí, criou sua estratégia, e o resultado é impressionante. Ela faturou mais de R$ 400 milhões naquele ano.

"Todo domingo, dia de maior audiência do programa, dia de votação, eu vestia uma roupa monocromática, com cor forte. Antes de entrar no BBB, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagens que usaria no domingo", iniciou.

"Na hora exata do meu voto, meu time subia nas redes sociais um ensaio com a mesma roupa e mesma maquiagem que estava usando ao vivo. Era estratégia de cross mídia. Na sequência, o feed da minha marca ficava da mesma cor, apresentando todos os produtos da minha marca que eu estava usando naquele momento.", compartilhou a influenciadora digital.