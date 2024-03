RBD sem Anahí? Mãe de Dulce Maria esclarece rumores sobre nova turnê

Mãe de Dulce Maria quebra o silêncio sobre rumores e revela se RBD vai sair em uma nova turnê sem a presença da eterna Mia Colucci, Anahí

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o RBD estaria planejando sair em uma nova turnê. No entanto, o quinteto tentaria repetir o sucesso das apresentações mundiais sem a presença da eterna 'Mia Colucci', Anahí. Diante dos boatos, a mãe de uma das integrantes, Dulce Maria, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as especulações.

Segundo a imprensa mexicana, os Rebeldes estariam enfrentando um período de distanciamento, principalmente por problemas financeiros. Além disso, Anahí teria decidido ficar de fora da nova rodada de apresentações. Apesar dos rumores deixarem os fãs assustados, nenhum integrante confirmou as desavenças ou anunciou novas datas de shows.

Até o momento, a única a se manifestar foi a mãe de Dulce Maria, Blanca Saviñón, que ficou chocada ao ver os rumores circulando em um programa de televisão. Em seu perfil no X, o antigo Twitter, ela compartilhou um vídeo do momento em que os apresentadores falavam sobre a ausência da loira e fez questão de rebater: ‘Como inventam’, declarou.

Vale mencionar que há alguns meses, a mãe de outro participante também se envolveu nos rumores e sugeriu que quatro integrantes eram o suficiente para uma nova rodada da turnê: “Meu humilde pensamento! Para mim, o RBD deveria continuar a levar alegria ao mundo em 2024”, disse a mãe de Christopher Uckermann.

“Mas se algum deles por algum motivo não pudesse participar, acho que 4 poderiam continuar a dar concertos. O que você acha?”, Alexandra von Uckermann perguntou aos seguidores na rede social do passarinho azul. Nos comentários, os admiradores do grupo não foram muito receptivos com a ideia e pediram a formação original da banda.

Vale mencionar que, além de Anahí, Dulce Maria e Christopher Uckermann, a banda mexicana ainda conta com outros dois vocalistas, Maite Perroni e Christian Chávez. Na época da novela, existia um sexto participante, Alfonso Herrera, que seguiu carreira como ator internacional e optou por não participar do revival da banda.

Membros do RBD foram barrados de entrar em premiação:

Membros do RBD, Christopher Uckermann e Christian Chávez passaram por um perrengue recentemente após serem barrados em uma premiação, em Miami, nos Estados Unidos. Os integrantes da banda mexicana viajaram para comparecer ao evento, mas não conseguiram entrar sem ‘ingressos’. Nas redes sociais, eles detonaram a organização.

“Isso é algo que me surpreende um pouco, me parece uma organização estranha. Os indicados não puderam entrar no evento, porque não possuíam os ingressos”, ele apontou o descaso no evento, que reuniu celebridades brasileiras. Anitta e Luisa Sonza foram algumas das famosas que marcaram presença - e conseguiram entrar na premiação.