Membros do RBD desabafam após serem barrados de entrar em premiação: 'Dói’

Que situação! Christopher Uckermann e Christian Chávez, integrantes do RBD, detonam organização após serem proibidos de entrar em premiação

Membros do RBD, Christopher Uckermann e Christian Chávez, passaram por um perrengue após serem barrados em uma premiação, em Miami, nos Estados Unidos. Os integrantes da banda mexicana viajaram para comparecer ao evento, mas não conseguiram entrar sem ‘ingressos’. Nas redes sociais, eles detonaram a organização.

Através dos stories do Instagram, os colegas de banda relataram a situação constrangedora na porta do evento: “Olá a todos os seguidores! Bem, aqui estamos, saímos do Prêmio Lo Nuestro, não vamos estar com vocês, porque nos deram os convites errados e, aparentemente, não havia mais mesas”, Uckermann explicou a ausência repentina do grupo.

“Isso é algo que me surpreende um pouco, me parece uma organização estranha. Os indicados não puderam entrar no evento, porque não possuíam os ingressos”, ele apontou o descaso no evento, que reuniu celebridades brasileiras. Anitta e Luisa Sonza foram algumas das famosas que marcaram presença - e conseguiram entrar na premiação.

Por fim, o artista agradeceu o carinho do público em meio ao momento delicado: “Queremos dizer a todos e agradecer a todos os seguidores, em nível mundial, que nos dói muito ter vindo até Miami e, aparentemente, eles não terem nossos lugares. Nos dói, em nome do RBD, mas nós somos maiores do que isso”, ele finalizou com um desabafo.

Eu acho muito doido como tudo acontece com o RBD. Kkkkkk

Eles conseguiram ser roubados 2 vezes em 20 anos(Televisa e Guigui). É treta,é rins,é ouvido e etc.. Agora barrados! Vem RBD, vamos tomar uma banho de pipoca com ervas verdes.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GDCCpaQlqq — kahcastro☮️⚡️🌙⭐️🌈 (@joamor27) February 23, 2024

É importante ressaltar que a banda mexicana ainda recebeu um prêmio durante a premiação. Indicados em duas categorias, eles foram homenageados com o troféu de grupo pop do ano. No entanto, nenhum dos dois integrantes que viajaram para marcar presença no evento pôde receber a conquista após serem barrados na entrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Cha (@christianchavezreal)



Christopher Uckermann fala sobre futuro do RBD:

Na última quinta-feira, 25, o ator e cantor Christopher Uckermann revelou alguns detalhes do futuro do grupo RBD, depois do sucesso da turnê no ano passado. Durante uma participação no podcast Me Lo Dijo Adela, ele deu alguns spoilers para os fãs que aguardam novidades e também comentou sobre a polêmica saída do empresário.

Christopher afirmou que, até o momento, nenhuma decisão foi tomada pelos eternos rebeldes: "Continuam nos perguntando se iremos estender, mas não sabemos. Depende muito da família de cada um. Não sei com quantos meses está a Lía (filha da Maite), Maite quer passar um tempo com ela. Sei que se tiver outra turnê, ela vai se juntar”, disse.

Uckermann ainda tirou uma parte da entrevista para explicar a questão envolvendo a polêmica com o empresário, Guillermo Rosas, ele afirma que o desejo de romper com o profissional era antigo e vinha antes da polêmica. No começo do ano, a cantora Maite Perroni confirmou o afastamento do cargo de empresário de Anahí e do RBD.