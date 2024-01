Christopher Uckermann fala sobre futuro do RBD e cita possível nova turnê

Em nova entrevista Christopher Uckermann chegou até a citar a possibilidade de uma nova turnê; a banda mexicana veio para o Brasil em novembro passado

Na última quinta-feira, 25, o ator e cantor Christopher Uckermann revelou alguns detalhes do futuro do grupo RBD, depois do sucesso da turnê no ano passado, durante uma participação no podcast Me Lo Dijo Adela o cantor deu alguns spoilers para os fãs aguardam novidades e também comentou sobre a polêmica saída do empresário.

Christopher afirmou que, até o momento, nenhuma decisão foi tomada pelos Rebeldes. "Continuam nos perguntando se iremos estender [a turnê], mas não sabemos. Depende muito da família de cada um. Não sei com quantos meses está a Lía (filha da Maite), Maite quer passar um tempo com ela. Sei que se tiver outra turnê, ela vai se juntar. Talvez em 2025 ou no final deste ano", frisou o astro famoso por dar vida a Diego.

Ele ainda falou do desejo de levar a turnê para países que não conseguiram ir no ano passado. Falando sobre novidades, ele disse que o quinteto deve lançar, em breve, um documentário que contará com flashbacks do passado e detalhes da turnê, podendo ir para os cinemas.

"Como grupo, temos o projeto de um documentário, [mas] ainda precisamos finalizar todo o processo da turnê. Mas temos o documentário, talvez algo para o cinema também. Adoraríamos fazer parte da turnê em 2025. Ainda temos muitos mercados para visitar, muitas pessoas ficaram com vontade de nos ver. [Mas] temos muitas coisas a resolver desta primeira fase...Mas é como disse, foi marcado, queremos tocar os corações das pessoas. Vai ser um documentário muito bom, inclusive por que não mostrar imagens do passado também? Essa evolução, é uma evolução interessante", alegou.

Uckermann ainda tirou uma parte da entrevista para explicar a questão envolvendo a polêmica com o empresário, Guilhermo Rosas, ele afirma que o desejo de romper com o profissional era antigo e vinha antes da polêmica. "Ele nunca foi um empresário, era um sócio. E durante o processo, por conta desse desacordo, decidimos abrir uma empresa. O RBD é um 'monstro'. Ele pertence às pessoas e por isso decidimos tomar a responsabilidade [de gerenciar o grupo]. Mas é indomável", esclareceu.

No começo do ano, a cantora Maite Perroni,confirmou o afastamento do cargo de empresário de Anahí e do RBD. O desligamento ocorreu inclusive enquanto a banda passava pelo Brasil, em novembro. À época, vieram à tona suspeitas de que ele desviava dinheiro da turnê que faturou milhões ao redor do mundo.