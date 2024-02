Jojo Todynho rebate sobre estar ganhando peso: 'Mil bariátricas'

Após postar foto de cropped, Jojo Todynho rebate comentário de seguidor dizendo que ela não está emagrecendo; veja o que ela falou

A cantora Jojo Todyho não ficou quieta e rebateu um comentário crítico sobre sua aparência. A situação aconteceu nesta terça-feira, 06, após a funkeira compartilhar uma foto usando um look de barriga de fora.

Com as curvas bem diferentes depois de eliminar mais de 30 kg por conta da cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, a futura advogada foi questionada sobre não estar tendo muitos resultados. "Huum, será que tá magrinha, se não fecha a boca volta tudo de novo em, cuidado", escreveram.

Sem papas na língua, Jojo Todynho foi até o perfil do indivíduo para ver a foto dele e deu uma resposta afiada para o moço. "Você com essa cabelo igual a um abacaxi, querendo falar da vida de quem pode fazer 1000 bariátricas, se manca vai consertar sua vida", aconselhou a famosa.

Ainda nos últimos dias, a artista impressionou ao surgir de look de academia bem colocado e revelando como já está seu corpo. No final de semana, Jojo Todynho marcou presença no Baile da Vogue e deu o que falar com a produção para o evento. Entrando no tema da festa, ela elegeu um vestido todo brilhante e dividiu opiniões com a escolha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. No dia 26 de dezembro de 2023, a cantora contou que iria realizar algumas cirurgias plásticas para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.