Gracyanne Barbosa ignora polêmica e exibe corpo com veias saltando

Na academia, Gracyanne Barbosa ignora tudo, pega pesado e choca ao exibir curvas musculosas com veias saltando; veja o físico impressionante da musa

Mesmo em meio às polêmicas do fim de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa continua firme no treino e não falta na academia. Prova disso são os vídeos pegando pesado na musculação, como o que postou nesta segunda-feira, 22, em sua rede social.

Musa fitness, a famosa impressionou e chocou muita gente ao exibir seu físico atual. Com o shape bem musculoso e definido, a influenciadora impactou ao mostrar que está com as veias bem evidentes e saltando.

"Treine nos dias ruins tbm, a satisfação vem das pequenas vitórias", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas questionaram sobre o término e uma suposta traição, mas também se mostraram chocados com a aparência da artista. "Tô malhando todo dia de Seg a Seg e minha bunda ainda não voltou . Devo procurá-la?", brincou Tata Werneck. "Teu foco é ser fisiculturista?", perguntaram ao ver o físico atual dela.

Nos últimos dias, a separação de Gracyanne e Belo foi anunciada. Segundo as informações, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio

A musa fitness Gracyanne Barbosa já iniciou o processo para oficializar a separação do cantor Belo. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela deu entrada no processo para o divórcio na justiça.

Os dois estão separados há cerca de oito meses, mas seguem vivendo na mesma casa. Belo deverá se mudar em breve para outra casa no Rio de Janeiro. A separação teria acontecido por conta do desgaste na relação de tanto tempo. Os rumores sobre a separação começaram quando os fãs perceberem que ele não usava mais a aliança de casamento.

O assunto se tornou público na quinta-feira, 19, quando Lucas Pasin publicou sobre o fim do casamento de 16 anos deles. Então, o colunista Leo Dias também revelou mais detalhes, inclusive um possível pivô na separação.