Gracyanne Barbosa redobra treinos mesmo ‘triste’ após fim do casamento com Belo

Após término com Belo, Gracyanne revela que mantém o foco na academia e está treinando o dobro, mesmo estando triste com o fim do casamento

Mesmo após o término de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa se mantém firme em seus treinos. No último domingo, 28, a influenciadora digital surpreendeu ao revelar que redobrou sua rotina de exercícios mesmo estando triste e mostrou que não deixou a ‘fossa’ depois da separação interferir em sua vida fitness.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Gracyanne compartilhou um vídeo em que aparece dedicada em um treino intenso na academia. Vestindo um conjuntinho roxo com recortes ousados, ela exibe sua determinação ao exercitar os braços e as pernas com a expressão pleníssima sem demonstrar qualquer sinal de tristeza ou esforço.

Na legenda, a musa fitness abriu o jogo e contou que encontra apoio na academia em meio ao turbilhão que está vivendo desde a separação: “Se estou feliz : treino. Se estou triste: treino o dobro. E vocês?”, ela questionou os seguidores, que encheram os comentários com elogios e brincadeiras envolvendo o foco da influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

“Treino rindo, treino chorando, vai suor misturado com lágrimas e vai”, disse uma admiradora. “Musculação é o amor da sua vida”, completou mais uma sobre a separação. “A tristeza passa, o shape fica! É das minhas”, escreveu um terceiro. "A plenitude que eu queria ter, sem nem derramar uma gota de suor”, aplaudiu mais um. "Triste eu só choro mesmo", brincou outra.

Vale lembrar que Gracyanne e Belo anunciaram o fim do casamento após 16 anos juntos na semana passada. Logo, surgiram rumores de uma suposta traição da musa fitness. Em resposta, ela confirmou que se envolveu com um homem, que foi apontado como seu personal trainer, mas afirmou que já estava separada do cantor quando o caso aconteceu.

Belo desabafa sobre separação de Gracyanne Barbosa:

Enquanto Gracyanne Barbosa treinava, Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana. No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação.

"Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo. Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal e detalhou o divórcio com Gracyanne.