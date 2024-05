Filho de Carla Perez impressiona ao mostrar corpo musculoso na web

Victor Alexandre, filho de Carla Perez, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o corpo musculoso após o treino

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos na academia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o rapaz, que tem 20 anos, mostrou seu abdômen sarado e suas pernas musculosas após realizar seu treino. Para mostrar que os exercícios estão dando resultado, Victor levantou a camiseta e o shorts, ostentando a boa forma.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Trincado. Parabéns, garoto. Tá lindo", disse uma seguidora. "Se seu objetivo for nos deixar loucos, já conseguiu", afirmou outra. "Eu passo muito mal com esse homem!", confessou uma fã.

Victor é bastante focado nos exercícios físicos e já contou para os fãs sobre sua rotina fitness. "Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação. A dieta é balanceada. Whey, só tomo quando tô com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses", explicou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Morando fora do Brasil, nos EUA, Carla Perez e Xanddy levaram os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre, para fazerem tatuagem com eles. Eles compartilharam o vídeo de como foi o momento único com os herdeiros e encantaram os internautas com a boa relação da família.

Enquanto os jovens fizeram uma tatuagem juntos, de irmão, usando os personagens dos Simpsons para brincar sobre a relação entre eles, os pais fizeram desenhos feitos pelos filhos nos braços. O resultado foi exibido no vídeo.

"Primeira do filhão e tinha que ser com a irmã, né? A nossa muito especial, né amor? Eles crescem e as lembranças ficam, essas estão eternizadas em nossas peles", contou Carla sobre ela e Xanddy terem feito uma abelha e um vaga-lume. Confira!