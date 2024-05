Bianca Bin impressiona ao mostrar corpo sarado durante treino

A atriz Bianca Bin chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado enquanto praticava atividade física

Bianca Bin impressionou os seguidores ao exibir sua boa forma nas redes sociais. A atriz, que vem compartilhando a mudança de seu corpo desde que começou a se exercitar diariamente, chamou a atenção ao postar no feed do Instagram um vídeo mostrando um pouco do seu treino pesado.

Ao dividir os registros em que aparece de top e uma calcinha hot pant enquanto realiza os exercícios, a mulher do ator Sergio Guizé compartilhou um texto que ressalta que a atividade física tem sido uma estratégia eficaz para aliviar o estresse e a ansiedade.

"Num mundo onde o estresse e a ansiedade parecem estar sempre à espreita, encontrar refúgio e alívio em atividades físicas é uma estratégia eficaz de bem-estar. Um dos benefícios mais conhecidos do exercício físico é sua capacidade de combater o estresse e a ansiedade. Quando nos exercitamos, nosso corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade, que agem como analgésicos naturais, além de promoverem uma sensação de bem-estar", começa a mensagem.

Depois, o texto aborda a importância dos exercícios físicos para a vida. "Estudos mostram que pessoas que mantêm uma rotina regular de exercícios tendem a experimentar menos sintomas de ansiedade e estresse do que aquelas que não se exercitam. Além de aliviar o estresse e a ansiedade, a atividade física é uma poderosa aliada no combate à depressão. Ela pode ser tão eficaz quanto os antidepressivos em alguns casos, graças à mesma liberação de endorfinas. Exercitar-se regularmente também estimula a renovação de células cerebrais, um processo essencial para melhorar o humor e a disposição. A qualidade do nosso sono tem um impacto direto sobre a saúde mental."

"Exercitar-se regularmente ajuda a regular nossos ritmos circadianos, promovendo um sono mais profundo e restaurador. Assim, pessoas que mantêm uma rotina de exercícios tendem a adormecer mais rápido e a ter um sono de melhor qualidade, o que é crucial para o bom humor, a concentração e a saúde geral. Exercícios físicos não apenas melhoram nossa saúde mental, mas também nossa capacidade cognitiva. Estudos indicam que a atividade física regular pode aumentar o tamanho do hipocampo, uma parte do cérebro associada à memória e aprendizagem, melhorando o desempenho cognitivo ao longo da vida. Os benefícios do exercício físico para a saúde mental são vastos e variados. De reduzir o estresse e a ansiedade a melhorar o humor e a autoestima, as razões para incorporar atividade física regular na sua vida são inúmeras. (Dra. Salma Ribeiz-psiquiatra)".

Confira:

Bianca Bin explica motivo de recusar papéis de protagonistas em novelas

A atriz Bianca Bin abriu o coração e falou um pouco sobre a decisão em diminuir seu trabalho nas novelas nos últimos anos. A artista, que recentemente fez uma participação especial em 'Terra e Paixão' (2023), não atua em papel de protagonista desde 'O Outro Lado do Paraíso', exibida em 2017, na Globo. As oportunidades, no entanto, não são por falta de convites.

Em entrevista ao podcast 'Embrulha sem Roteiro', a esposa do ator Sérgio Guizé explicou que recusa grandes papéis por sentir uma necessidade em sair da zona de conforto. "As pessoas acham que eu sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar porque eu vivo recusando novelas. Não é sobre isso, é sobre querer diversificar um pouco. Eu fiquei dez anos fazendo novela, numa alta produtividade, alta demanda, e protagonista. Gravava seis dias, descansava um, e nesse um, decorava 50 páginas de texto. A cabeça não para", disse ela. Confira a entrevista completa!