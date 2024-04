Bianca Bin explica motivo de recusar papéis de protagonistas em novelas

Longe das telinhas como protagonista desde 2017, a atriz Bianca Bin abriu o coração e explicou o motivo de seu 'sumiço' nas novelas

A atriz Bianca Bin abriu o coração e falou um pouco sobre a decisão em diminuir seu trabalho nas novelas nos últimos anos. A artista, que recentemente fez uma participação especial em 'Terra e Paixão' (2023), não atua em papel de protagonista desde 'O Outro Lado do Paraíso', exibida em 2017, na Globo.

As oportunidades, no entanto, não são por falta de convites. Em entrevista ao podcast 'Embrulha sem Roteiro', a esposa do ator Sérgio Guizé explicou que recusa grandes papéis por sentir uma necessidade em sair da zona de conforto.

"As pessoas acham que eu sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar porque eu vivo recusando novelas. Não é sobre isso, é sobre querer diversificar um pouco", declarou ela. "Eu fiquei dez anos fazendo novela, numa alta produtividade, alta demanda, e protagonista. Gravava seis dias, descansava um, e nesse um, decorava 50 páginas de texto. A cabeça não para", continuou Bianca Bin.

Ao longo da entrevista, a famosa contou que resolveu deixar um pouco as novelas de lado para realizar uma mudança em sua carreira profissional. "Senti essa necessidade de sair dessa zona de conforto, me aventurar e diversificar no teatro", declarou.

E completou: "O teatro sempre foi minha paixão, eu comecei a fazer querendo tá no palco e de repente o audiovisual me pegou. Sou muito grata, jamais vou cuspir nesse prato, construí minha carreira ali. Sinto que estava ficando esgotada dessa demanda de TV".

Vale lembrar que Bianca Bin está no elenco do remake de 'Dona Beja', próxima novela do serviço de streaming Max, antiga HBO MAX. Na trama, ela dará vida a personagem Angélica, grande rival da protagonista, interpretada por Grazi Massafera.

Com estreia prevista para acontecer apenas em 2025, o público poderá acompanhar a história da novela em 40 capítulos.

