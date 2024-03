Longe da estreia, Dona Beja é marcada por incertezas nos bastidores

Não está fácil emplacar o remake de Dona Beja, próxima novela Max Brasil, ainda longe da estreia, o folhetim enfrenta dificuldades nas gravações

O serviço de streaming Max Brasil, antigo HBO Max, está a todo vapor com as produções de sua próxima novela, em parceria com à produtora Floresta: Dona Beja, um remake baseado na história da personagem real. Apesar dos trabalhos, ao longo das gravações aconteceram diversos episódios conturbados nos bastidores. Confira abaixo:

Nesta última sexta-feira, 8, foi noticiado que a atriz Bianca Bin (33) teria sido dispensada da trama. A personagem vivida por ela seria uma das vilãs do folhetim. O afastamento da atriz teria causado estrenheza por parte do elenco e equipe de produção. As informações foram divulgadas pelo portal Leo Dias.

A equipe de comunicação da Max informou que Bianca não foi afastada. Ela encerrou as gravações de suas diárias conforme previsto, ou seja, gravou todas as cenas que estavam previstas. Após grande repercussão, a atriz por meio de suas redes sociais, desmentiu rumores de que foi afastada e confirmou a conclusão dos trabalhos.

Mas esse não é o primeiro episódio conturbado, também nesta sexta-feira, a coluna Play, do jornal O Globo, informou que Grazi Massafera (41), protagonista da trama, precisou se afastar das gravações após problemas de saúde. A expectativa é que a atriz retorne com os trabalhos na próxima semana.

As gravações da novela estão com previsão de acabar no próximo mês, mas essa é mais uma dificuldade da trama, que já era para ter sido finalizada. Anteriormente, a expectativa era de concluir a novela em março. É evidente que uma novela de época exige muito mais trabalho com as gravações, porém, Dona Beja foi marcada por alguns atrasos e cenas canceladas em cima da hora.

Contando com 40 capítulos e diversos episódios conturbados nos bastidores, a estreia de Dona Beja está marcada para acontecer em 2025, mas ainda sem um dia exato, apenas que será no próximo ano.