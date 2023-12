Grazi Massafera exibe sua primeira foto como a Dona Beja

Grazi Massafera aparece caracterizada como sua nova personagem para a novela Dona Beja, da HBO Max: ‘Linda jornada’

A atriz Grazi Massafera agitou as redes sociais ao mostrar a sua primeira foto caracterizada como sua personagem para o remate da novela Dona Beja, da HBO Max. Ela interpreta a protagonista da história, que se passa no início do século 19.

Na legenda do clique, ela comemorou o novo projeto. "Vem aí… Dona Beja. Nossa novela foi escrita por Daniel Berlinsky e Antônio Barreira com a colaboração de Maria Clara Mattos, Cecilia Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves. Tem sido uma linda e intensa jornada construir essa personagem com tanta gente incrível em volta", escreveu.

Vale lembrar que a personagem Dona Beja foi interpretada por Maitê Proença. Agora, no remake, a personagem é de Grazi. Tanto que a atriz rebateu as possíveis comparações entre elas. “Eu não quero chegar aos pés da Maitê, porque Maitê é inspiração! Essa atriz é outra atriz, labutando, dando o melhor do seu trabalho para fazer outra Beja que honre a Maitê, mas que conte Beja com o olhar de 2023. Por isso mesmo, evitei ver a Maitê neste papel, porque ela é icônica, e eu busco do meu modo. Pois é esse o trabalho dessa atriz: encontrar suas emoções para passar verdade. Beijos”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera fala sobre relacionamentos

A atriz Grazi Massafera abriu o coração sobre a sua personalidade ao participar do podcast Wowcast, no YouTube, e falou sobre relacionamentos. A estrela contou que já foi ao fundo do poço por causa de namoros e confessou que é uma pessoa intensa na vida.

Para começar, a artista contou que sempre teve autoestima, mas se sentiu um pouco perdida na época do Big Brother Brasil. Tanto que o discurso de Pedro Bial a ajudou a recuperar o seu amor próprio. "Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro. Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento. Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdido. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", disse ela.

Então, ela contou que também já foi ao fundo do poço. "Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço, mas eu sou muito fênix", disse ela, e completou com uma característica de sua personalidade. "Tenho consciência que sou uma pessoa intensa e emocionada. As pessoas até dizem que são. Mas, na hora do vamos ver, não são".