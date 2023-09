Grazi Massafera abre o jogo sobre relacionamentos: ‘Fundo do poço’

Grazi Massafera reflete sobre sua intensidade nos relacionamentos

A atriz Grazi Massafera abriu o coração sobre a sua personalidade ao participar do podcast Wowcast, no YouTube, e falou sobre relacionamentos. A estrela contou que já foi ao fundo do poço por causa de namoros e confessou que é uma pessoa intensa na vida.

Para começar, a artista contou que sempre teve autoestima, mas se sentiu um pouco perdida na época do Big Brother Brasil. Tanto que o discurso de Pedro Bial a ajudou a recuperar o seu amor próprio. "Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro. Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento. Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdido. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", disse ela.

Então, ela contou que também já foi ao fundo do poço. "Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço, mas eu sou muito fênix", disse ela, e completou com uma característica de sua personalidade. "Tenho consciência que sou uma pessoa intensa e emocionada. As pessoas até dizem que são. Mas, na hora do vamos ver, não são".

Grazi Massafera fala sobre a educação da filha

Há pouco tempo, a atriz Grazi Massafera emocionou os seguidores ao publicar um desabafo sobre a criação da filha, Sofia Massafera. É que ela está investindo tudo o que pode na educação da herdeira. Ao visitá-la na escola, ela desabafou.

"Relato pequeno de grandes sentimentos. Hoje senti um orgulho tão grande de tudo que posso proporcionar pra minha filha… Principalmente na educação escolar consistente, integrativa e global", começou a atriz.

Fruto do relacionamento com Cauã Reymond, a pequena está sendo criada de uma forma diferente do que a mãe, com muito mais oportunidades. "Por falta de esperança, talvez, a minha família não valorizava o estudo, e sim o serviço braçal. Fui criada assim e sempre questionando tudo - atitude não tão bem vista em casa".

Grazi Massafera lembrou que venceu por sua força, mas fica feliz da filha poder ter mais oportunidades. "E eu voei com a fome de viver aprender, desbravar conquistar, sonhar, realizar, sem esquecer a força braçal, que é muito importante no meu caminho e no caminho que acredito", declarou ela.