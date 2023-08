Grazi Massafera surpreende ao contar como filha será educada: "Caminho que acredito"

Grazi Massafera surpreende ao contar como filha será criada; fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, Sophia está com dez anos

A atriz Grazi Massafera emocionou os seguidores nesta sexta-feira (11) ao publicar um desabafo sobre a criação da filha, Sofia Massafera. É que ela está investindo tudo o que pode na educação da herdeira. Ao visitá-la na escola, ela desabafou.

"Relato pequeno de grandes sentimentos. Hoje senti um orgulho tão grande de tudo que posso proporcionar pra minha filha… Principalmente na educação escolar consistente, integrativa e global", começou a atriz.

Fruto do relacionamento com Cauã Reymond, a pequena está sendo criada de uma forma diferente do que a mãe, com muito mais oportunidades. "Por falta de esperança, talvez, a minha família não valorizava o estudo, e sim o serviço braçal. Fui criada assim e sempre questionando tudo - atitude não tão bem vista em casa".

Grazi Massafera lembrou que venceu por sua força, mas fica feliz da filha poder ter mais oportunidades. "E eu voei com a fome de viver aprender, desbravar conquistar, sonhar, realizar, sem esquecer a força braçal, que é muito importante no meu caminho e no caminho que acredito", declarou ela.

Sofia Massafera, filha de Grazi Massafera com Cauã Reymond, completou dez anos no dia 24 de maio. Na ocasião, a atriz publicou uma declaração de amor comovente nas redes sociais. "Hoje o dia é dela, amor da minha vida, pequena gigante, anjo, pedacinho de mim, minha geminiana favorita, pedacinho de céu. Todos os dias são dela! Desse sorrisão largo que ama tagarelar, viajar, cantar, fazer rir, me imitar (risos). Ama o vento no rosto, os animais. Ela tem sabedoria, assim como o significado do seu nome Sofia. Ela é raio de luz que ilumina minha vida todinha, que me transformou e transforma todos os dias", afirmou na ocasião.

