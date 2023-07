Grazi Massafera inicia preparação para protagonizar novela da HBO

Grazi Massafera estrelará novela na HBO após dispensar Globo; saiba todos os detalhes sobre ‘Dona Beja’

A atriz Grazi Massafera está prestes a embarcar em um novo desafio em sua carreira! Cerca de dois anos após encerrar seu contrato com a Globo, a loira compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 26, que iniciou a preparação para protagonizar uma novela em sua nova casa, o serviço de streaming HBO.

Após uma temporada na Europa, Grazi retornou ao Brasil para iniciar os trabalhos: “Três semanas sem atividade física, observando meu corpo e mente que agora já começo a preparar para uma nova aventura (Dona Beja), que será maravilhosa”, legendou a mãe de Sofia, fruto do antigo relacionamento com o galã Cauã Reymond.

Grazi ainda dividiu mais detalhes sobre sua personagem: “Bora exercitar levinho muito levinho porque a próxima personagem não permite”, ela contou que cancelou sua rotina intensa de treinos. Segundo especulações, a loira deve interpretar a protagonista Ana Jacinta, no remake da novela de época Dona Beja, com estreia prevista para 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Na trama original, que foi protagonizada por Maitê Proença na Rede Manchete em 1986, a personagem Ana Jacinta, mais conhecida como Dona Beija, é sequestrada por um empregado do imperador e acaba deixando seu grande amor para trás. Quando liberta, Beija enfrenta desafios para conquistar o amado, que já está casado com outra mulher.

Com seu talento e carisma, Grazi, que ganhou notoriedade após participar do reality show Big Brother Brasil na Globo, promete entregar tudo com atuação, assim como fez em diversas produções de sua antiga emissora, como Passione, Flor do Caribe, Verdades Secretas e sua mais recente aparição em Travessia, no ano passado.

Grazi Massafera se despede da Europa:

Antes de iniciar as preparações para sua nova protagonista na HBO, Grazi Massafera curtiu uma temporada na Europa ao lado da filha. A atriz passou por diversos países com a pequena Sofia, como Portugal, Itália e França. Para se despedir da viagem, ela abriu um álbum de registros em suas redes sociais; confira!