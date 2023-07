Grazi Massafera se despede de Paris com álbum de fotos da viagem

Ao lado da filha, a atriz Grazi Massafera compartilhou seu álbum de fotos em Paris e se despediu da cidade luz com grande estilo

Nesta segunda-feira, 24, a atriz Grazi Massafera se despediu de Paris após sua passagem pela cidade europeia. Ao lado da filha Sofia, de 10 anos, a musa abriu seu álbum de fotos da viagem com seus seguidores.

"Adeus", escreveu Grazi, em francês, na legenda da publicação em seu Instagram. A atriz posou em frente a diversas atrações da cidade luz, incluindo a Torre Eiffel, o rio Sena e um lindo carrossel. Sofia, fruto do relacionamento entre Grazi e o ator Cauã Reymond, apareceu de costas nas fotos com um lookinho super confortável.

Nos comentários, vários seguidores e amigos elogiaram os cliques. "Grazi e Sofia in Paris", brincou fã ao comparar mãe e filha com a série Emily em Paris. "Grazi Massafera não nasceu! Grazi é encantada!", enalteceu admirador. "Ahh acabei de ir embora", disse a atriz Maisa Silva, que também estava de férias na Europa. "Grazi você é igual vinho. Quanto mais o tempo passa fica melhor", disparou fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera passeia com vestido de R$ 11 mil

Na última sexta-feira, 21, a atriz Grazi Massafera impressionou ao mostrar novas fotos durante sua viagem pela Itália. Ela surgiu deslumbrante, arrasando um look de onça que combinava com o local escolhido para os cliques.

Arrasando com sua beleza natural, a ex-BBB esbanjou luxo ao eleger o vestido da grife Dolce & Gabbana, avaliado em R$ 11.340. De carão, a musa deu um show de estilo com atitude e roubou a cena do local, mesm combinando a estampa com o cenário.

"Felinos", escreveu Grazi Massafera na legenda. Nos comentários, a artista, que está viajando com a filha, Sofia, do casamento que viveu com Cauã Reymond, recebeu vários elogios. "Gata", admiraram. "Toda maravilhosa de onça", falaram.

Ainda nesta quinta-feira, 20, a famosa encantou ao mostrar cliques de um passeio que efetuou com Angélica e com a filha da amiga, Eva Huck. É bom lembrar que as amigas estão viajando juntas por Porto Fino, na Itália.