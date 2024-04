Grávida, Leandra Leal revela o quanto sua barriga já cresceu

Leandra Leal curte banho de rio e mostra o tamanho de sua barriga de grávida em nova foto nas redes sociais

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores ao mostrar o tamanho atual de sua barriga de grávida. Em uma foto no Instagram, ela apareceu de biquíni durante um banho de rio e ostentou seu barrigão em crescimento.

A estrela espera o nascimento do segundo filho, sendo que será o primeiro herdeiro com o atual marido, o fotógrafo Guilherme Burgos. Na legenda do post, ela falou sobre o que viveu no último mês.

"Fechando abril com um #photodump desse mês que foi lindo, cheio de amor e muita de vida sendo construída por aqui", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

O casamento de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores no dia 22 de dezembro de 2023 ao mostrar alguns detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Eles celebraram a união na tarde de quinta-feira, 21, em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou como foi a área interna do casamento.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou vários posts dos seus amigos sobre o seu casamento. Nas imagens, ela e o amado apareceram lado a lado em uma área com muitas plantas e flores enquanto trocavam juras de amor. Logo depois, ela ainda exibiu uma foto de como foi o bolo de casamento deles, que teve três andares e fotos dos noivos no topo do doce.

Para o grande dia, Leandra Leal usou um vestido de noiva branco, longo e com uma capa transparente na região dos ombros e colo. Por sua vez, o noivo usou um terno claro.

Os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.