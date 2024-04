Isis Valverde se hospeda no mesmo hotel de Madonna: "Já morei aqui"

Assim como Madonna, Isis Valverde também está hospedada no Copacabana Palace nesta semana; atriz já morou no local por dois meses

Nesta terça-feira, 30, Isis Valverde mostrou que está pertinho de Madonna! A atriz compartilhou nas redes sociais que passará alguns dias hospedada no Copacabana Palace, mesmo hotel onde a cantora e sua equipe estão. O local, inclusive, está com circulação restrita devido à presença da Rainha do Pop.

“Cheguei na minha casinha! Vocês sabem que eu morei aqui por dois meses, né? Eu amo esse hotel e agora estamos de volta”, disse Isis enquanto mostrava detalhes do quarto nos Stories de seu Instagram.

Além da cantora internacional, o local ainda teve 90 de seus quartos ocupados pelos 200 membros de sua equipe. O show de Madonna em Copacabana é gratuito e será realizado no próximo sábado, 4 de maio. A expectativa é que a apresentação de encerramento da turnê em celebração aos 40 anos de carreira da famosa receba cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Saiba detalhes da suíte luxuosa de Madonna no Rio de Janeiro

A cantora Madonna está hospedada no hotel Copacabana Palace, na frente da praia no Rio de Janeiro, e está rodeada por muito luxo. A estrela está no sexto andar do prédio histórico e com direito a benefícios exclusivos.

De acordo com o site G1, ela tem acesso a uma piscina privativa, que é chamada de black pool. Além disso, a suíte dela tem cerca de 100 metros quadrados, cama King size, banheiro com revestimento em mármore e serviço de mordomo.

Ela ainda pode escolher o café da manhã que quiser, que pode ser o tradicional menu com pães, ovos, bacon, cereais e frutas, ou pode escolher o que desejar do cardápio. Ela também pode provar iguarias da culinária brasileira, como açaí e pão de queijo.

Uma diária na suíte de luxo no hotel pode ultrapassar o valor de R$ 8.226, que pode variar de acordo com a temporada. A musa chegou ao hotel na segunda-feira, 29, pela manhã e já foi vista na janela da suíte. Veja mais detalhes!