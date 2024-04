Confira como será a organização do show da Madonna no Rio de Janeiro

O show da Madonna no Brasil está mais perto do que nunca! Saiba como funcionará a organização em Copacabana a partir da próxima semana

Falta pouco para os fãs brasileiros prestigiarem o megashow de Madonna na Praia de Copacabana! Marcado para o sábado, 4 de maio, a prefeitura e governo do Rio de Janeiro divulgou como será o esquema operacional e de segurança para o evento, que deve atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas. As informações são do jornal EXTRA.

Com base na observação do réveillon do Rio deste ano, o plano inclui o uso de câmeras de reconhecimento facial, drones, pontos de bloqueio com revista e detectores de metal. Uma inovação será a implementação de um Centro Integrado de Comando e Controle móvel na Praça do Lido. Além disso, estão previstas 12 câmeras adicionais de reconhecimento facial e dois drones equipados com o mesmo sistema.

O show, agendado para começar por volta das 21h45, representa o encerramento da turnê 'The Celebration Tour' em honra aos 40 anos de trajetória da cantora norte-americana. Antes deste horário, está programada uma apresentação do DJDiplo, que dará início à noite às 20h.

A partir da próxima segunda-feira, 29, agentes irão circular no bairro para coibir acampamentos, que serão proibidos. Para atender ao público no dia do espetáculo, haverá ponto de hidratação na praia.

Ao todo serão 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas. Para acesso à orla, serão 12 pontos de bloqueio e 18 de revista. Objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos. A PM terá ainda 65 torres de observação na areia e no calçadão.

"Nosso trabalho já começará a partir do dia 29 (próxima segunda-feira) pois sabemos que a chegada de pessoas já deve ser intensificada a partir desse período. A principal forma para acionar a PM no dia do show será o aplicativo 190 RJ", afirmou o coronel Março Andrade, porta-voz da Polícia Militar.

Já a rotina em Copacabana começará a mudar dois dias antes do show. Dentre as alterações estão a proibição de estacionamento - ao todo 3 mil vagas serão suprimidas - a partir de quinta-feira, 2 de maio, e ônibus fretados não poderão entrar a partir de meia-noite de sábado, 4.

Além disso, o Terreirão do Samba será oferecido como opção para estacionamento e bloqueios serão montados em Botafogo, na Lagoa e em Ipanema. A partir das 7h, a Avenida Atlântica, até o Leme, terá fechada a pista junto ao calçadão e após as 11h, também será fechada a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios, quando será iniciada a revista.

A partir das 18h, serão montados 28 pontos de bloqueio. Carros particulares, inclusive de moradores, não poderão circular e apenas o Bairro Peixoto, que contará com bloqueio duplo, terá permissão para acesso desde que seja apresentado comprovante de residência.

Mais tarde, após as 19h30, será proibida completamente a circulação do trânsito, incluindo ônibus e táxis e o bairro fica completamente fechado ao trânsito.

No domingo, 5, a abertura do bairro será feita a partir das 4h, com liberação dos bloqueios, permitindo o fluxo em Copacabana, mas permanecerá a interdição na Avenida Atlântica. O escoamento do público será principalmente por meio do metrô, que terá funcionamento especial, com embarque nas três estações do bairro até as 4h.

Para chegar e sair de Copacabana existem as opções de ônibus, BRT, VLT e metrô. Uma linha especial de ônibus direta vai ligar o Terminal Gentileza, na Região Central do Rio, a Copacabana, com desembarque na Avenida Princesa Isabel, sem paradas.

O passageiro, que receberá uma pulseira no embarque para identificação no retorno, terá que comprar ida e volta, por R$ 8,60, mediante cadastro na plataforma digital. A ida terá início às 13h, e a volta, desde a enseada de Botafogo, será de meia-noite às 4h.

O sistema BRT vai funcionar 24h em regime especial. Da meia-noite às 4h, não será interrompida a circulação das seguintes linhas 11 (Alvorada x Santa Cruz); 17 (Campo Grande x Santa Cruz); 22 (Alvorada x Jardim Oceânico); 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico); 51 (Deodoro x Recreio); 35 (Paulo da Portela x Alvorada); e 38 (Galeão x Alvorada).

Já o VLT terá operação especial da Linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza), com circulação ininterrupta por 24 horas, com intervalos de, no máximo, 20 minutos.

Para conexão com o metrô, que dá acesso ao local do show, a recomendação é de que os passageiros desçam nas estações Carioca ou Cinelândia. A passagem custa R$ 4,30, e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no momento do embarque.

O metrô vai reforçar o número de trens a partir das 15h de sábado, 4. Haverá controle de fluxo em todas as estações para evitar superlotação, com acompanhamento em tempo real e, no retorno, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo vão funcionar só para embarque, com acesso permitido até as 4h. As demais estações, a partir de meia-noite, funcionarão apenas para desembarque.

Ao todo, serão 65 torres de segurança na área do espetáculo, com apoio de imagens das câmeras da produção do show e 150 detectores de metais instalados nos acessos.

"Será proibido qualquer cercadinho na areia. Haverá ambulantes credenciados, mas vamos fiscalizar o comércio de garrafas de vidro, por exemplo. Teremos foco na desobstrução do espaço público. Vamos fiscalizar a areia para também auxiliar na segurança. Teremos a ronda Maria da Penha", revelou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Para o público, haverá 18 torres de som e telão na areia, sendo quatro delas atrás do palco, além de 550 banheiros químicos na praia. Na altura da Rua República do Peru estará instalada a central de órgãos públicos. Dois contêineres dos bombeiros serão instalados na Avenida Princesa Isabel e um terceiro na Rua Figueredo de Magalhães.

"Teremos três postos de atendimento médico nas mesmas localizações do réveillon, que são Praça do Lido, Avenida Princesa Isabel e Rua República do Peru, além de 30 unidades móveis. Serão 35 leitos disponíveis. Pedimos que a população evite levar objetos de vidro, que serão proibidos porque realmente podem causar acidentes", ressaltou Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.

A coleta domiciliar e comercial será suspendida em Copacabana no dia do show, diferente do que acontece em feriados e no réveillon. Ela será retomada apenas no domingo, às 19h. Vão atuar 1.518 garis, e 1.500 contêineres estarão espalhados, com 15 pontos de coleta seletiva.

A expectativa da Capitania dos Portos é que o número de embarcações supere o do réveillon de 2024, quando foram registradas 260 na área de Copacabana. Além disso, a Marinha do Brasil vai empregar quatro navios patrulha e oito embarcações de inspeção naval na patrulha do mar em frente ao local onde será realizado o show e no seu entorno.

De onde vem a fortuna de Madonna?

Madonna finalmente confirmou seu tão aguardado show no Brasil e desta vez, a cantora escolheu realizar uma apresentação gratuita na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mesmo abrindo mão de lucros com ingressos é importante destacar que a artista não é apenas um ícone da música, mas também uma gigante dos negócios. Não é à toa que ela é dona de uma fortuna bilionária.

Um grande exemplo da habilidade da cantora é sua próxima apresentação no país. O evento conta com patrocinadores e terá transmissão na Globo, no Multishow e no Globoplay. Essa exclusividade promete acrescer alguns milhões à fortuna da artista, que construiu seu patrimônio bilionário ao longo de uma carreira repleta de inovação e sucesso.

Segundo a revista Forbes, a eterna Rainha do Pop possui uma fortuna estimada em $ 580 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 2,8 bilhões na cotação atual. Apesar dos números expressivos, a cantora conseguiu atrair ainda mais somente com suas turnês, que chegaram a passar pelo Brasil diversas vezes.

De acordo com a revista, Madonna já acumulou incríveis $ 1,2 bilhão de dólares apenas com suas apresentações, o que corresponde a quase R$ 6 bilhões. Inclusive, a cantora deteve o título da turnê feminina mais lucrativa do mundo por muitos anos com a ‘Sticky & Sweet Tour’, que foi assistida pelo público brasileiro em 2008.

Esta mesma turnê arrecadou impressionantes 408 milhões de dólares. Agora, a loira retorna ao país com seu show mais recente, a 'The Celebration Tour'. Além disso, a apresentação já demonstrou um excelente desempenho comercial internacionalmente, e alcançou a marca impressionante de 600 mil ingressos vendidos em apenas um dia. Poderosa, né?