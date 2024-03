De onde vem a fortuna de Madonna? Cantora construiu patrimônio bilionário

Prestes a fazer show no Brasil, Madonna construiu fortuna bilionária e se transformou em uma gigante dos negócios com suas turnês; saiba o valor

Madonna finalmente confirmou seu tão aguardado show no Brasil e desta vez, a cantora escolheu realizar uma apresentação gratuita na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mesmo abrindo mão de lucros com ingressos é importante destacar que a artista não é apenas um ícone da música, mas também uma gigante dos negócios. Não é à toa que ela é dona de uma fortuna bilionária.

Um grande exemplo da habilidade da cantora é sua próxima apresentação no país. O evento conta com patrocinadores e terá transmissão na Globo, no Multishow e no Globoplay. Essa exclusividade promete acrescer alguns milhões à fortuna da artista, que construiu seu patrimônio bilionário ao longo de uma carreira repleta de inovação e sucesso.

Segundo a revista Forbes, a eterna Rainha do Pop possui uma fortuna estimada em $ 580 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 2,8 bilhões na cotação atual. Apesar dos números expressivos, a cantora conseguiu atrair ainda mais somente com suas turnês, que chegaram a passar pelo Brasil diversas vezes.

De acordo com a revista, Madonna já acumulou incríveis $ 1,2 bilhão de dólares apenas com suas apresentações, o que corresponde a quase R$ 6 bilhões. Inclusive, a cantora deteve o título da turnê feminina mais lucrativa do mundo por muitos anos com a ‘Sticky & Sweet Tour’, que foi assistida pelo público brasileiro em 2008.

Esta mesma turnê arrecadou impressionantes 408 milhões de dólares. Agora, a loira retorna ao país com seu show mais recente, a 'The Celebration Tour'. Além disso, a apresentação já demonstrou um excelente desempenho comercial internacionalmente, e alcançou a marca impressionante de 600 mil ingressos vendidos em apenas um dia. Poderosa, né?

Quando será o show de Madonna no Brasil?

Para quem planeja assistir ao show de Madonna, já é hora de reservar a hospedagem e o voo para o Rio de Janeiro. Após muitas especulações, a cantora finalmente anunciou a data oficial de sua apresentação: será no dia 4 de maio de 2024. Após 12 anos distantes, a cantora retorna ao Brasil para um show especial na praia de Copacabana.

Segundo um comunicado da Globo, o show foi intitulado "The Celebration Tour in Rio" e será realizado em frente ao Hotel Copacabana Palace. A estrutura para o evento é grandiosa e será projetada para receber a cantora. Vale lembrar que Madonna enfrentou um susto no ano passado e ficou quatro dias em coma devido a uma grave infecção bacteriana.