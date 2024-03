Quando será o show de Madonna no Brasil? Data é confirmada

Madonna vai fazer show no Brasil! Data da apresentação no Rio de Janeiro é revelada e emissora revela que vai transmitir na TV

A cantora Madonna já tem data para fazer o seu show no Brasil. Depois de 12 anos sem pisar em solo brasileiro, ela vai cantar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 2024 .

A data do show foi confirmada nesta segunda-feira, 25, em uma coletiva de imprensa. Inclusive, os fãs que não vão até o local do show não vão ficar de fora. Isso porque a apresentação será transmitida na Globo, no Multishow e no Globoplay.

De acordo com comunicado da emissora carioca, o show recebeu o nome de The Celebration Tour in Rio e acontecerá na frente do hotel Copacabana Palace. A transmissão será exclusiva e na íntegra nos canais do Grupo Globo.

No passado, Madonna já fez shows no Brasil em outras três ocasiões: em 1993 com a turnê The Girlie Show, em 2008 com a Sticky and Sweet Tour e em 2012 com a MDNA.

Madonna relembra recuperação após o coma

A cantora Madonna surpreendeu ao relembrar qual foi a primeira palavra que disse ao acordar do coma em 2023. Ela ficou internada por causa de uma grave infecção bacteriana e ficou quatro dias em coma. Agora, já recuperada, ela relembrou a luta para recuperar suas forças ao fazer um depoimento durante seu show em Los Angeles.

A musa contou que a primeira palavra que disse foi: “Não”. E ainda brincou com a situação. “Tenho certeza de que foi Deus me dizendo: ‘Você quer vir? Quer vir comigo?’. [E eu disse] ‘Não’", afirmou ela, que ainda refletiu sobre sua força de vontade de retomar a carreira. “Eu já caí de muitos cavalos e quebrei muitos ossos, mas nada pode me impedir”.

Em outro momento, a estrela ainda contou sobre uma conversa com seu empresário Guy Oseary. “Ele disse: ‘Bem, quando você acha que quer voltar em turnê?’. Tirei o oxigênio do nariz, olhei para ele e disse: ‘Em dois malditos meses!’”, declarou.

Por fim, ela contou que tentou acelerar sua recuperação. “Eu ligava dia sim e dia não para meu médico e perguntar porque não tinha energia, quando minha energia voltaria… Tudo o que ele dizia era: ‘Saia ao sol’. Foi muito difícil para mim caminha da minha casa até o quintal e sentar ao sol. Sei que parece loucura, mas foi difícil”, afirmou.