Dançarinos de Madonna lançam desafio para fãs brasileiros em show no Rio

Madonna encerra a The Celebration Tour - turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira - com um show gratuito em Copacabana, no sábado, 04

Na expectativa para o icônico show de Madonna no Rio de Janeiro, Bob The Drag Queen, artista que faz parte da turnê de 40 anos da cantora, se juntou aos dançarinos do espetáculo para lançar um desafio aos fãs brasileiros.

O show da rainha do pop em solo brasileiro está marcado para o próximo sábado, 04. A estrutura do show está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, voltada para o Leme. O evento, que deve contar com 1,5 milhão de pessoas, potencialmente superando o recorde anterior de Madonna. Em 1990, ela atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, durante a "Blond Ambition Tour".

“Rio, estou contando com vocês para aprender isso. Se alguém pode aprender isso, são vocês. É no final do show”, diz no texto do vídeo compartilhado por ele no Instagram. A coreografia conta com alguns movimentos de braço que seguem as batidas de um trecho da canção “Give Me All Your Luvin”.

Bob, então, os incentiva a aprender a sequência para ser apresentada durante o final da apresentação da “The Celebration Tour” no Brasil – “Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança”, acrescenta.

Bob foi escolhida para assumir o comando da coreografia na turnê. Conhecida por seu humor afiado, A drag queen foi a vencedora da oitava temporada do reality show “RuPaul’s Drag Race”, em 2016, o que a tornou mundialmente famosa.

Ao longo do show, Madonna relembra diversos momentos importantes de sua carreira, passando por marcos importantes da história LGBTQIAP+, como a cultura Ballroom, a relação dela com drag queens e seus posicionamentos políticos.

Madonna: Saiba detalhes da suíte luxuosa dela no Rio de Janeiro

Madonna está hospedada no hotel Copacabana Palace, na frente da praia no Rio de Janeiro, e está rodeada por muito luxo. A estrela está no sexto andar do prédio histórico e com direito a benefícios exclusivos.

De acordo com o site G1, ela tem acesso a uma piscina privativa, que é chamada de black pool. Além disso, a suíte dela tem cerca de 100 metros quadrados, cama King size, banheiro com revestimento em mármore e serviço de mordomo. Uma diária na suíte de luxo no hotel pode ultrapassar o valor de R$ 8.226, que pode variar de acordo com a temporada. A musa chegou ao hotel na segunda-feira, 29, pela manhã e já foi vista na janela da suíte.