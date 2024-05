Gracyanne Barbosa publica vídeo sobre Belo e fala de possível reconciliação

A modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, empolgou seus seguidores ao criar um meme sobre uma possível reconciliação com o cantor Belo, de 50 anos.

A modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, empolgou seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo, de 50 anos. A musa fitness publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram na segunda-feira, 20, acompanhado de uma legenda sugestiva que provocou grande animação entre os fãs.

No vídeo, Gracyanne e Tirullipa aparecem conversando de mãos dadas, com uma legenda que diz: "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele". A postagem rapidamente encheu-se de comentários dos fãs, que comentaram sobre o possível retorno do casal. "Dedo chega coça pra marcar", brincou um internauta. "Tudão vai voltar! Eu sei. Deixa começar a chuva... aquele friozinho em um Belo dia", disse outra usuária da rede social.

Veja a publicação da musa fitness:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Everson Silva (Tirú) (@tirullipa)

Gracyanne faz desabafo no aniversário de 12 anos de casamento com Belo

No último domingo,19, Gracyanne Barbosa e Belo completariam 12 anos de casamento. Em seu Instagram, a musa abriu uma caixinha de perguntas para e foi questionada sobre como ela está se sentindo no dia em que seria o aniversário da oficialização de sua união. “Sim, há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho”, iniciou a influenciadora.

Logo em seguida, a modelo confessou que ficou surpresa ao receber mensagens de amigos próximos do casal ao longo do dia. “Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo, um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras", lembrou ela. “Um dia feliz, se tornou um dia difícil”, lamentou a ex-esposa do pagodeiro em seu perfil.