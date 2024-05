Monique Evans detalha noite de núpcias com a esposa, Cacá Werneck: ‘Babado’

Após casamento luxuoso, Monique Evans se exibe depois de curtir noite de núpcias e revela novos detalhes da lua de mel com Cacá Werneck

Após oficializar sua união em um casamento luxuoso, Monique Evans celebrou a noite de núpcias com sua esposa, a DJ Cacá Werneck, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. No último domingo, 19, a modelo e apresentadora detalhou sua primeira noite como casada e aproveitou para revelar mais detalhes sobre sua lua de mel.

Nos stories do Instagram, a mãe da modelo e influenciadora Bárbara Evans apareceu descabelada na varanda do hotel luxuoso e contou o motivo: “Esse é o cabelo de uma noiva que passou uma noite de núpcias!", ela brincou. Vale mencionar que mais cedo, a apresentadora surgiu tomando café da manhã com a esposa, com direito a champagne e vista para o mar.

Monique Evans comemora noite de núpcias com Cacá Werneck - Reprodução/Instagram

“A gente vai beber essa champa aqui, só uma babyzinha por enquanto com meu amor. Porque eu falei para ela que a outra que está lá dentro, que é maravilhosa e grandona, é para gente fazer amor, então é para deixar de noite”, disse Cacá, enquanto abria uma garrafa na sacada do hotel luxuoso em seu primeiro dia casada com a apresentadora.

“Hoje tem babado, hoje tem lelê, gente”, ela se divertiu em outro momento. Vale lembrar que ainda durante o casamento, Monique revelou que recebeu de presente de um dos padrinhos uma estadia em um dos hoteis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Por isso, ela e a esposa passaram alguns dias dias hospedadas no Copacabana Palace.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ CACÁ WERNECK⚡️ (@djcacawerneck)

Na sequência, a apresentadora explicou que ela e a esposa devem embarcar para uma viagem internacional no mês que vem. Isso porque além de curtirem uma lua de mel, elas também vão aproveitar para trabalhar: “A gente só vai para Barcelona, que é para pegar o verão de lá. Pra pegar Ibiza aberta, pra ela tocar”, Monique contou ao Portal Leo Dias.

Quem é o filho de Monique Evans? Ele não foi ao casamento da mãe

A apresentadora e modelo Monique Evans teve dois filhos. A mais conhecida pelos brasileiros é Bárbara Evans, que é influenciadora digital. Porém, ela também teve um filho homem, que é o Armando Aguinaga. Ele não conseguiu comparecer ao casamento da mãe nesta semana por causa de um compromisso na Espanha, onde vive.

Armando vive em Barcelona, na Espanha, desde 2020 e é discreto com sua vida pessoal. Ele tem uma ótima relação com a mãe e cresceu perto dela. O rapaz é casado com Lucia D’Ávila e tem uma filha, Valentina. Ele é palestrante e abriu uma academia no exterior. Armando é fruto do antigo casamento de Monique com o modelo Pedro de Aguinaga; saiba mais detalhes.