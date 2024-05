Marcos Pasquim comenta fim de contrato com a Globo: 'Não conseguia'

Longe das novelas há 5 anos, o ator Marcos Pasquim falou sobre o fim do contrato exclusivo com a Globo e revelou o que o motivou a sair

O ator Marcos Pasquim faz parte da lista de profissionais da TV Globo que deixaram o contrato exclusivo com a emissora para trás. Com o novo modelo de contratação por obra, os artistas possuem mais liberdade para realizar trabalhos em outros lugares, como plataformas de streamings.

Em entrevista ao site Splash UOL, Pasquim se mostrou bastante satisfeito com a mudança da Globo. De acordo com ele, o antigo contrato dificultava a possibilidade de trabalhar em locais diferentes.

"Quando eu fazia novela, não conseguia fazer teatro. Não que a Globo me impedisse, mas sempre era a minha prioridade. Isso me deixou maluco", declarou o ator, elogiando a decisão da emissora. "É fantástico. Empresarialmente falando, é melhor para a própria casa e para nós também. Somos contratados por aquele trabalho e temos liberdade de transitar em outros meios. É uma empresa fantástica. Nunca me faltou nada na Rede Globo", disse.

Longe das novelas desde sua participação em 'O Tempo Não Para' (2018), Marcos Pasquim revelou o desejo de retornar às telinhas. "Tenho saudades. Minha última novela foi em 2019. Estou há cinco anos já sem fazer. A ideia é continuar trabalhando no que eu puder: cinema, streaming, televisão, teatro. Eu adoro fazer tudo. Adoro trabalhar", concluiu o famoso.

Além de Marcos Pasquim, outros grandes nomes como Fátima Bernardes, Joaquim Lopes, Carolina Dieckmann, Juliana Paes, Paolla Oliveira, Nicolas Prattes, entre outros, também encerraram o contrato fixo com a TV Globo e agora são escalados por obra.

