Por que Bianca Bin foi afastada do remake da novela Dona Beja? Entenda a confusão

Clima nos bastidores do remake da novela Dona Beija, da HBO Max, não está nada bom após a atriz Bianca Bin ter sido afastada das gravações

O remake da novela Dona Beja, da HBO Max, ainda está em processo de gravação e já tem rendido especulações a respeito dos seus bastidores. Nesta quarta-feira, 22, a notícia do afastamento de Bianca Bin, uma das estrelas da produção, pegou alguns fãs de surpresa.

Conforme informações do jornal O Globo, Bianca, que faz parte do núcleo principal da trama, foi afastada das gravações após protagonizar alguns desentendimentos. O caso gerou uma tremenda saia justa nos bastidores, visto que ela já havia gravado boa parte de suas cenas.

Antagonista da história, Bianca tem atuado diretamente com Grazi Massafera, que interpreta a personagem principal do folhetim. Ainda segundo a publicação, a falta de organização tem gerado uma grande insatisfação do elenco, que também tem reclamado que a maioria das sequências é feita de uma vez só, sem chance de regravação.

Com direção geral de Hugo de Souza, Dona Beja terá 40 capítulos e conta um elenco recheado de estrelas. Entre eles Deborah Evelyn, Otávio Muller, Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy e Erika Januza.

As gravações estão acontecendo em uma cidade cenográfica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A novela conta a história de Ana Jacinta, uma mulher que abre um bordel após sofrer uma desilusão amorosa. Seu empreendimento faz tanto sucesso, que ela se torna uma famosa cortesã da região de Araxá, em Minas Gerais.

Exibida originalmente em 1986, pela extinta TV Manchete, Dona Beja foi protagonizada por Maitê Proença. A produção tem sido vendida como o principal projeto da plataforma para 2024, que passará a investir em telenovelas no Brasil.

HOMENAGEM PARA SERGIO GUIZÉ

O ator Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, a atriz Bianca Bin, que completa 33 anos de vida neste domingo, 3.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na bochecha da aniversariante, enquanto eles curtem um momento de lazer em meio à natureza, e se declara para ela.

"Feliz aniversário, meu amor, minha companheira, paixão louca... Sou doidinho por você e muito grato por dividir as coisinhas tudo contigo. Sorte, saúde e sucesso. Te amo, Bianca", escreveu Guizé na legenda da publicação.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para Bianca nos comentários. "Lindos", disse um seguidor. "Parabéns! Que casal maravilhoso, vida longa", escreveu outra. "Parabéns, Bi. Muita paz, saúde, muitas vitórias na sua vida! Que Deus continue te abençoando!", desejou uma fã. "Lindos! Parabéns, Bianca, te desejo um dia lindo! Muita alegria junto das pessoas que você ama!", falou mais uma.