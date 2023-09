Discreta, Bianca Bin arranca suspiros ao posar após banho: “Mais linda”

Bianca Bin abriu rara exceção e compartilhou clique em momento íntimo; atriz ganhou elogios de Glória Pires e Rainer Cadete

A atriz Bianca Bin costuma ser discreta sobre sua vida pessoal e compartilha raros vislumbres em suas redes sociais. Mas nesta quarta-feira, 6, a beldade surpreendeu seus mais de um milhão de seguidores ao abrir uma exceção e compartilhar um clique íntimo após um banho relaxante para refletir sobre o significado do corpo.

No registro, a esposa do ator Sérgio Guizé aparece posando de lado, apoiado em uma parede, logo após tomar um banho relaxante em um ofurô. Com uma maiô cavado, Bianca não escondeu seu físico impressionante e deixou alguns detalhes à mostra, como as pernas torneadas, a cintura fina, e até parte do decote lateral.

Por trás do registro, a atriz compartilhou uma reflexão do jornalista Eduardo Galeano: "A Igreja diz: o corpo é uma culpa. A Ciência diz: o corpo é uma máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou uma festa”, Bianca celebrou na legenda da publicação, que causou o maior alvoroço na web.

Nos comentários, admiradores e amigos deixaram diversos elogios para a famosa: “Sobre a alma mais linda”, disse o ator Rainer Cadete, com quem contracenou em uma participação na novela ‘Terra e Paixão’. “Linda”, se derreteu Glória Pires. “Coisa linda”, escreveu a atriz Bella Piero. “A mulher tá com tudo”, disse uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)

Vale lembrar que apesar da participação especial nas novelas das sete na Globo, Bianca está longe das telinhas da emissora desde 2017, quando protagonizou a trama de ‘O Outro Lado do Paraíso’. Além da produção, a atriz acumula outros sucessos em seu currículo, como ‘Êta Mundo Bom!’, ‘Passione’, e ‘Guerra dos Sexos’.

Na vida pessoal, Bianca costuma ser bastante reservada sobre seu casamento com Sérgio. Os dois engataram o relacionamento depois de se conheceram nos bastidores da emissora, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018 e mantém total discrição desde então.

Quantos anos tem Bianca Bin?

Na última terça-feira, 6, Bianca Bin celebrou a chegada de seus 33 anos e ganhou uma declaração especial do maridão! O ator Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa e compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na bochecha da aniversariante em meio a natureza.