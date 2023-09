Sergio Guizé presta bela homenagem no aniversário de Bianca Bin: "Sou doidinho por você"

O ator Sergio Guizé comemorou o aniversário de 33 anos da esposa, a atriz Bianca Bin, com bela declaração

O ator Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, a atriz Bianca Bin, que completa 33 anos de vida neste domingo, 3.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na bochecha da aniversariante, enquanto eles curtem um momento de lazer em meio à natureza, e se declara para ela.

"Feliz aniversário, meu amor, minha companheira, paixão louca... Sou doidinho por você e muito grato por dividir as coisinhas tudo contigo. Sorte, saúde e sucesso. Te amo, Bianca", escreveu Guizé na legenda da publicação.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para Bianca nos comentários. "Lindos", disse um seguidor. "Parabéns! Que casal maravilhoso, vida longa", escreveu outra. "Parabéns, Bi. Muita paz, saúde, muitas vitórias na sua vida! Que Deus continue te abençoando!", desejou uma fã. "Lindos! Parabéns, Bianca, te desejo um dia lindo! Muita alegria junto das pessoas que você ama!", falou mais uma.

Sergio e Bianca, vale dizer, estão juntos desde 2017. Eles ficaram amigos quando atuaram na novela Êta Mundo Bom!, mas o romance só deslanchou durante as gravações da novela O Outro Lado do Paraíso. Em maio de 2018, os atores oficializaram a união no civil, e depois se mudaram para um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Recentemente, Bianca gravou uma participação na em Terra e Paixão. Ela interpretou a personagem Agatha, mãe de Caio, papel de Cauã Reymond, que teria supostamente morrido durante o parto do filho. Já Guizé estará na próxima novela das seis, Elas por Elas, que está prevista para estrear em setembro.

