Bianca Comparato celebra participação especial em 'Grey's Anatomy': 'Série icônica'

A atriz Bianca Comparato falou sobre sua presença na 20ª temporada de 'Grey's Anatomy', famoso drama médico norte-americano

A atriz Bianca Comparato está radiante e celebrando uma nova conquista em sua carreira profissional. Fã de carteirinha da série 'Grey's Anatomy', da ABC, ela estará no elenco de um dos episódios da 20ª temporada da trama, interpretando a brasileira Maria Flor.

Em entrevista ao site Gshow, a artista contou que o convite surgiu no final de 2023 e que sua participação no drama médico foi gravada em janeiro deste ano. "É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh", declarou ela, se referindo a intérprete de Dra. Cristina Yang.

Com o episódio prestes a ser exibido pela primeira vez ao público, Bianca Comparato não esconde a animação e ansiedade para o grande evento, que ocorrerá em breve. "Agora, estou aqui em Los Angeles e na quinta-feira [28] vou ver o episódio junto com o elenco", revelou.

Ainda durante o bate-papo, a atriz brasileira falou sobre a grande oportunidade em poder representar o país. "O mais legal de participar foi sentir que pude contribuir para abrir ainda mais caminhos para colegas, atores brasileiros, e representar nossa cultura e nosso país", disse ela.

A participação de Bianca Comparato em 'Grey’s Anatomy' pode não ser a única! Sem revelar muitos detalhes, a artista contou que existe grande possibilidade de sua personagem, Maria Flor, retornar a atração, mas sem confirmação até o momento.

Em seus stories no Instagram, a famosa dividiu com os fãs um clique inédito dos bastidores ao lado do ator Harry Shum. Na série, ele interpreta o médico Benson Kwan.

Bianca Comparato e Harry Shum. Foto: Reprodução / Instagram

O roteirista e produtor brasileiro Beto Skubs usou as redes sociais para celebrar a grande novidade ao lado de Bianca. "Finalmente posso compartilhar essa ótima notícia! Eu sempre fui muito fã da Bianca Comparato! Quando a conheci numa festa, disse a ela que adoraria trabalhar com ela um dia. Mal sabia que ela é fã de 'Grey's'", iniciou ele.

E completou: "E poucos meses depois, o sonho se realizou! Tive o imenso prazer de trabalhar com a Bibi no meu episódio de 'Grey's' dessa temporada", escreveu ele.

Vale lembrar que 'Grey's Anatomy' já está em sua 20ª temporada e a participação de Bianca Comparato acontecerá no terceiro episódio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beto Skubs (@bskubs)

Ator lucrou baixo valor em série sobre Jesus com ajuda de fãs

O ator Jonathan Roumie, intérprete de Jesus Cristo na série 'The Chosen: Os Escolhidos', recebeu grande ajuda dos fãs para conseguir emplacar a produção independente, que hoje é sucesso no mundo todo. Em entrevista ao Splash, do UOL, o artista contou que enfrentava um momento difícil em sua vida quando recebeu a proposta de participar da obra.

A ideia série, que se trata de um drama histórico baseado na vida de Jesus de Nazaré através dos olhos de quem o conheceu, surgiu através do cineasta Dallas Jenkins, em 2017. O diretor conseguiu arrecadar US$ 11 milhões (o equivalente a aproximadamente R$ 55 milhões) em doações do público para a produção da primeira temporada de 'The Chosen', com o apoio da Angel Studios.

Ao Splash, Jonathan Roumie afirmou não ter sentido receio algum em aceitar um trabalho financiado por fãs. "Eu precisava trabalhar. O risco era não aceitar o emprego. Eu rezava por trabalhos como ator e, quando recebi o convite, foi como um milagre econômico enviado por Deus", declarou o ator.