Ator lucrou R$ 100 em série sobre Jesus com ajuda de fãs: 'Precisava trabalhar'

Intérprete de Jesus na série de sucesso 'The Chosen', o ator Jonathan Roumie revelou que lucrou um baixo valor na produção independente

O ator Jonathan Roumie, intérprete de Jesus Cristo na série 'The Chosen: Os Escolhidos', recebeu grande ajuda dos fãs para conseguir emplacar a produção independente, que hoje é sucesso no mundo todo. Em entrevista ao Splash, do UOL, o artista contou que enfrentava um momento difícil em sua vida quando recebeu a proposta de participar da obra.

A ideia série, que se trata de um drama histórico baseado na vida de Jesus de Nazaré através dos olhos de quem o conheceu, surgiu através do cineasta Dallas Jenkins, em 2017. O diretor conseguiu arrecadar US$ 11 milhões (o equivalente a aproximadamente R$ 55 milhões) em doações do público para a produção da primeira temporada de 'The Chosen', com o apoio da Angel Studios.

Ao Splash, Jonathan Roumie afirmou não ter sentido receio algum em aceitar um trabalho financiado por fãs. "Eu precisava trabalhar. O risco era não aceitar o emprego. Eu rezava por trabalhos como ator e, quando recebi o convite, foi como um milagre econômico enviado por Deus", declarou o ator.

O sucesso dos primeiros episódios de 'The Chosen' fez com que Dallas conseguisse mais US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 150 milhões) em doações para produzir as novas temporadas. Atualmente, a série está disponível no catálogo da Netflix Brasil.

"As recompensas superam o risco. O número de pessoas que iniciaram uma relação com Deus devido à série é enorme. Estamos comprometidos a fazer um show de qualidade, que leva as mensagens de Jesus a pessoas que normalmente não vão à igreja ou leem a Bíblia", disse Jonathan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Chosen (@thechosentvseries)

Jonathan também doou para a produção

Ao longo do bate-papo, o intérprete de Jesus na série revelou que também contribuiu na doação para que a obra acontecesse. Ele contou que ajudou como pôde, uma vez que na época também não tinha dinheiro.

"Eu consegui doar US$ 100 para a primeira temporada. Acho que isso agora aumentou para cerca de US$ 120. A produção falou que me daria 120% do meu investimento de volta. Então lucrei 20 pratas (aproximadamente R$ 100 reais), o que foi incrível", relatou ele.

"A chave para o sucesso é tornar a série tão acessível ao público e mostrar a humanidade de Jesus. Isso os torna relevantes e permite que aqueles que lutam com seus próprios problemas, aqui no século 21, se identifiquem", declarou Jonathan Roumie, celebrando o grande sucesso de 'The Chosen'.