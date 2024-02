Claudia Di Moura estreia na Netflix e avalia streaming: 'Ótima janela'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz comenta mais sobre sua personagem na série Luz e adianta sobre projetos futuros na carreira

Já está disponível no catálogo da Netflix Brasil a série Luz, que tem como enredo uma trama familiar relacionada aos povos originários. A atriz Claudia Di Moura (59) integra o elenco com a personagem Gá, líder da Tribo Kaingang. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comenta sobre sua estreia na série e projetos no streaming: "Ótima janela".

Claudia está bastante empolgada com o lançamento de Luz, além disso, ela revela como eram os climas dos bastidores durante às gravações: "Foi uma experiência encantadora. É uma aventura leve, para toda a família, mas com essa presença importante da cultura originária, representada pelo povo Kaingang".

"O clima no set sempre foi o mais acolhedor possível, na companhia de um elenco fantástico e de uma equipe de produção indefectível. A Netflix Brasil está de parabéns por lançar um produto de tamanho refinamento, e fico feliz de fazer parte deste grande sucesso", complementa.

É possível observar no audiovisual brasileiro que diversos artistas estão migrando para o streaming. Durante a conversa, Claudia foi questionada se estaria indo para esse caminho também, onde ela respondeu que o que chama sua atenção para escolha dos personagens é o enredo e não necessariamente a plataforma.

"O foco da minha carreira sempre foi ajudar a contar boas histórias. Claro que é fundamental essa troca com o grande público, e o streaming é uma ótima janela. Mas, antes de tudo, sou seduzida por boas histórias e projetos que dialoguem com os valores que defendo publicamente".

Com o final das gravações de Luz, a atriz adianta sobre os seus próximos passos na carreira, alguns projetos já estão em andamento, mas ela reforça que não pode dar mais detalhes.

"E, por outro lado, tenho lido e avaliado propostas, roteiros e projetos. Tenho me deparado com ideias provocadoras, e ser instigada positivamente por outras mentes criativas é algo que me move e que me interessa bastante" diz.

Renascimento

Claudia ficou conhecida pelo grande público em 2018, na novelaSegundo Sol, da TV Globo, onde interpretou a personagem Zefa. A atriz relembra com carinho sobre esse trabalho e fala sobre novos projetos na carreira após os 50 anos de idade.

"Segundo Sol foi para mim isso mesmo, um segundo sol, um novo nascimento na minha carreira. Meus horizontes se expandiram drasticamente, e oportunidades inimagináveis surgiram desde então. E o mais interessante disso é que esse início veio para mim depois dos cinquenta, o que reitera que não há idade para começar coisas novas", finaliza.