Gabriela Moreyra vai da Netflix a longa italiano: 'Plantar uma sementinha'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Gabriela Moreyra comenta sobre momento da carreira com estreia no streaming e um longa filmado na Itália

A atriz Gabriela Moreyra (36) integra o elenco da nova série infanto-juvenil da Netflix Luz, com a personagem Dora, uma das protagonistas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comentou mais sobre esse papel e o filme ítalo-brasileiro Educação da avó, onde também é uma das personagens principais: “Plantar uma sementinha”.

Gabriela declara que Luz é uma produção diferente na plataforma e voltada para toda família com bastante representatividade brasileira: “Somos o lançamento de um novo gênero dentro da Netflix, o primeiro conteúdo produzido para toda a família, além de uma história cheia de Brasilidade, diversidade, com muita aventura e emoção”, diz.

A atriz comenta estar encantada com o seu papel: “O seu sorriso largo e a sua forma de encarar as dificuldades traz uma leveza gostosa para a personagem, que sinceramente, me encantam muito”.

Gabriela não pode dar spoilers da série, mas compartilha: “Você sabe que no fundo daqueles olhos existe uma tristeza que nos instiga a querer investigar o passado, a entender a complexidade daquele misto de emoções que habitam dentro dela”, diz.

Por fim, menciona: “Carismática e atrapalhada, Dora me deu a oportunidade de estar ainda mais perto dos livros, algo que eu gosto tanto, além de ter uma forte ligação com a literatura através dos meus antepassados”.

Do Brasil para Itália

Além da série, a atriz também estará no longa ítalo-brasileiro Educação da avó, onde é uma das protagonistas. A produção se passa em Niterói e na Itália, as gravações no país europeu já foram encerradas. E devem retornar com as filmagens em março, só que agora no Rio de Janeiro.

Sobre o trabalho internacional, a atriz comenta: “Foi uma ótima oportunidade e um desafio colocar a língua italiana em prática no viés trabalho, e assim também podendo plantar uma sementinha no audiovisual italiano”, finaliza.

No longa, ela contracena com Anna Galiena (69), uma das maiores atrizes italianas, conhecida por diversos trabalhos no audiovisual.