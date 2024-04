Sem camisa, Marcio Garcia chama atenção ao exibir corpo sarado

O apresentador Marcio Garcia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado em cliques sem camisa

Marcio Garcia impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador publicou algumas fotos em que aparece sem camisa, após um treino pesado na academia, e falou sobre a importância de não deixar a preguiça impedir a prática da atividade física.

"Vou dar uma dica infalível pra quando bater aquela preguiça de malhar ou de cumprir a sua missão física do dia. Com a ajuda das mãos, se preciso for, fique de pé, coloque a roupa adequada e vá até o local. Lá chegando comece a fazer aquilo que se propôs! Se a preguiça ainda estiver com você, não dê trela, cumpra a sua meta com preguiça mesmo! Pegou? Desculpa tem várias! Tenha disciplina! Let’s Go!", incentivou o artista.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Mas é lindo. Com todo respeito", disse uma seguidora. "Gato", escreveu outra. "Maravilhoso. Saudade de te ver na telinha", falou uma fã. Marcio, aliás, deve deixar a Globo este ano. Segundo o site F5, o comunicador não deve renovar seu contrato com a emissora.

Confira as fotos:

Marcio Garcia surge em clima de romance com a esposa em viagem

Em janeiro, Marcio Garcia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em clima de romance com a esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Os dois estavam curtindo as férias ao lado dos filhos Pedro, Nina, Felipe e João, em Aspen, nos Estados Unidos.

Nos cliques, o apresentador e amada aparecem juntinhos em uma estação de esqui, e na legenda da publicação, o apresentador falou sobre aproveitar o momento com a esposa, já que em breve os filhos seguirão seus caminhos e os dois estarão sozinhos. "Mais uma viagem de férias junto de você e dos nossos frutos que estão amadurecendo mais e mais a cada dia! Graças a Deus, com saúde e responsabilidade. Os filhos crescem rápido e a cada dia estão mais perto de seguirem seus próprios caminhos, daí a importância em regar cada vez mais o nosso relacionamento", escreveu ele em um trecho da postagem. Confira!