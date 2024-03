Não vai renovar? Márcio Garcia deve sair da Globo; saiba o motivo

Com o fim do contrato para este ano, Márcio Garcia deve deixar a Globo em breve; apresentador não teria conseguido emplacar projeto

O apresentador Márcio Garcia deve deixar a Globo este ano. Segundo o site F5, o comunicador, que está com o fim do contrato previsto para este ano, não deve renovar com a emissora carioca por um motivo.

Conforme informações divulgadas pelo portal, o famoso não teria conseguido emplacar seu projeto na empresa. Sem interesse em produzi-lo, Márcio Garcia teria surpreendido a Globo ao postar em sua rede social que vem coisa nova por aí.

Em 29 de fevereiro, o artista compartilhou uma série de fotos das atrações que já comandou e perguntou para os internautas o que eles acham de um programa que tenha um pouco de tudo. Inclusive, ele abriu o leque para veicular a atração até em streaming.

"Aproveito pra perguntar; o que vc acharia de um programa que tivesse um pouquinho de tudo? E se este programa puder ser visto na TV aberta, You Tube, streaming, em todas as plataformas de mídia digital e ainda ouvido no rádio? Curte a ideia? Chega de dar pistas… em breve eu conto mais do que vem por aí ainda este ano! Aguarde", prometeu ele.

Márcio Garcia fala sobre o seu casamento duradouro

Recentemente, o apresentador Márcio Garcia comemorou os 20 anos de casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, com quem tem quatro filhos, e falou sobre o segredo para o casamento durar tanto tempo. Porém, ele confessou que o relacionamento não é um conto de fadas.

"Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado Andrea! Que venham muitos mais", falou.