Márcio Garcia revela que não tem casamento perfeito: ''Nem tudo são flores''

Apresentador Márcio Garcia celebra 20 anos de casado com Andréa Santa Rosa Garcia e revela lado real da relação

O apresentador Márcio Garcia (52) está comemorando 20 anos de casado com a amada, a nutricionista Andréa Santa Rosa Garcia (44), com quem tem quatro filhos. Nesta quinta-feira, 23, o comunicador compartilhou uma foto do dia em que se casaram e falou sobre o relacionamento deles.

Sincero, o famoso deixou claro que não têm uma relação perfeita, como muita gente idealiza, mas que fazem de tudo para lidar da melhor forma para honrarem o compromisso que selaram há duas décadas.

"Ha 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado @andreasantarosagarcia! Que venham muitos mais", falou.

