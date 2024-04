Com cliques em família, Marcella Fogaça comemora aniversário de Joaquim Lopes

O apresentador Joaquim Lopes completou 44 anos nesta quinta-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Marcella Fogaça, na web

Marcella Fogaça usou as redes sociais para comemorar o aniversário do marido, Joaquim Lopes. Nesta quinta-feira, 25, o ator e apresentador completou 44 anos de vida, e celebrou o novo ciclo ao lado da família.

Em seu perfil no Instagram, a cantora postou um vídeo do amado cantando 'parabéns pra você' com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra, de três anos. Ela também compartilhou outras imagens do aniversariante com as herdeiras e o homenageou.

"Hoje é seu aniversário. O dia em que o mundo ganhou você de presente e a gente também! Peço a Deus todos os dias pra que te abençoe, te proteja e te inspire! Tenha sempre a certeza de que seu coração é lindo, que sua alma merece a leveza dos céus, e que você é MUITO amado!", começou o texto.

"Que seu ano novo seja FANTÁSTICO, e que você continue realizando todos os seus sonhos! Você merece o UNIVERSO de maravilhosidades! A vida é um costurar de momentos, desejo que você tenha sempre muitos momentos perfeitos assim pra alimentar seus sonhos, planos e conquistas!!! Estaremos sempre com você! Te amamos muito papai! ARRASA!!!!!! Parabéns meu amor!!!! #vivaoJoca", declarou Marcella.

Confira a publicação:

Joaquim Lopes encanta ao comemorar o aniversário das filhas

Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de três anos das filhas gêmeas, Sophia e Pietra. Em seu perfil oficial do Instagram, o ator e apresentador compartilhou um clique em que aparece sentado no chão, enquanto faz um desenho ao lado das aniversariantes, e prestou uma bela homenagem para elas.

"Dia mais importante do ano. Quando celebramos o dia em que vocês duas apareceram pra mudar tudo. Pra dimensionar o que realmente importa e pra inundar com oceanos de amor o coração desse pai aqui. Não tem UM SEGUNDO da minha vida em que não estou pensando em vocês. Eu sinto saudades até quando vocês estão deitadas em cima da minha cabeça. Obrigado minhas filhas... e feliz aniversário! Papai estará sempre aqui. E obrigado @marcellafogaca por tudo isso que escrevi acima", escreveu. Confira!