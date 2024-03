Elas cresceram! Joaquim Lopes encanta ao comemorar o aniversário das filhas

Sophia e Pietra, as filhas gêmeas do ator e apresentador Joaquim Lopes com Marcella Fogaça, completaram três anos nesta quarta-feira (20)

Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra. Nesta quarta-feira, 20, as meninas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça, completaram três anos de vida, e ele fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial do Instagram, o ator e apresentador compartilhou um clique em que aparece sentado no chão, enquanto faz um desenho ao lado das aniversariantes, e prestou uma bela homenagem para elas.

"Dia mais importante do ano. Quando celebramos o dia em que vocês duas apareceram pra mudar tudo. Pra dimensionar o que realmente importa e pra inundar com oceanos de amor o coração desse pai aqui", disse ele no começo do texto.

E completou: "Não tem UM SEGUNDO da minha vida em que não estou pensando em vocês. Eu sinto saudades até quando vocês estão deitadas em cima da minha cabeça. Obrigado minhas filhas... e feliz aniversário! Papai estará sempre aqui. E obrigado @marcellafogaca por tudo isso que escrevi acima", finalizou Joaquim.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Joaquim Lopes deixa a Globo após 14 anos de contrato

O ator e apresentador Joaquim Lopes usou as redes sociais para compartilhar uma novidade a respeito de sua carreira profissional. Após 14 anos de contrato com a TV Globo, ele contou que está deixando a emissora carioca. O artista publicou uma foto segurando seu crachá e aproveitou o momento do anúncio para agradecer toda parceria e acolhimento que recebeu durante todo esse tempo em que permaneceu na empresa.

"Assim que me formei no teatro com 21 anos de idade, fiz uma lista de sonhos dentro da profissão. Entre os itens estavam: - trabalhar na TV; - trabalhar na TV GLOBO; - fazer uma novela na TV GLOBO com um personagem fixo; - Fazer uma novela das 9 na TV GLOBO. Entre outros sonhos que iam além dos muros do antigo Projac. Entrei aqui em 2010 e me lembro do dia em que fui assinar meu primeiro contrato na sede de São Paulo. Lembro da emoção de contar pros meus pais que a aposta que eles fizeram lá atrás tinha valido a pena. [...]", disse ele em um trecho. Confira a postagem completo!