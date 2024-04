Julio Cocielo choca ao surgir transformado com corpo musculoso: ‘Tá imenso’

Lembra dele? Julio Cocielo chocou seus seguidores ao exibir transformação radical em seu físico; veja o antes e depois do Youtuber

Na última terça-feira, 06, Julio Cocielo foi parar nos assuntos mais falados nas redes sociais depois de compartilhar uma nova foto. O youtuber, que ficou conhecido por seus vídeos de humor ainda na adolescência no 'Canal Canalha', deixou todos de boca aberta ao exibir seu novo físico. Com o corpo musculoso, a mudança deu o que falar na web!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Julio compartilhou os bastidores de um treino na academia. No registro, o influenciador digital posou exibindo os resultados de sua transformação para divulgar um suplemento alimentar. Com braços mais fortes e peitoral definido, a mudança física dele chamou atenção e causou alvoroço.

“Bora treinar, noia!!!”, foi a legenda que o humorista usou para compartilhar o clique. Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para o novo shape: “Tá imenso”, exaltou uma. “Parece aquelas geladeiras gigantes”, disse outro. “Esse prédio a Tata comprou na planta”, uma admiradora brincou com a esposa do influenciador, a apresentadora Tatá Estaniecki.

Alguns seguidores ainda especularam que o influenciador não estaria ‘puro’ e brincaram com o uso de anabolizantes. No entanto, Julio decidiu não responder aos comentários. É importante ressaltar que o influenciador tem se dedicado intensamente à sua rotina de treinos e frequentemente compartilha detalhes sobre o uso de suplementos alimentares em sua dieta.

Resultados de antes/depois dos treinos intensivos de Júlio Cocielo viraliza na internet. pic.twitter.com/qExAi8JmHu — POPTime (@siteptbr) April 2, 2024

Vale lembrar também que a história do influenciador e da apresentadora do podcast ‘PodDelas’ começou em 2017. No mesmo ano, eles ficaram noivos durante uma viagem para a Grécia. Em 2018, Tata e Julio trocaram alianças com duas cerimônias luxuosas, em São Paulo e em Punta Cana. Hoje, eles são pais de duas crianças, Beatriz e Caio.

Tata Estaniecki rebate comentários sobre aparência do filho:

A apresentadora Tata Estaniecki não ficou calada diante de alguns comentários maldosos

sobre a aparência de seu filho caçula, Caio, fruto do casamento com o Youtuber Julio Cocielo. Após receber ataques nas redes sociais, a apresentadora usou seu perfil para dar uma resposta afiada e sair em defesa do pequeno, que tem apenas nove meses.

Tata compartilhou uma captura de tela de sua DM. No registro, ela mostrou as mensagens insistentes de uma mulher que criticava a aparência do pequeno: “Orelhudinho o Caio, né? Mas é fofo”, dizia um dos recados. “Ele tem um pouco de orelhinha de abano parece”, estava escrito em outro comentário, que recebeu uma resposta afiada da famosa.