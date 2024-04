Com menos 50 kg, Jojo Todynho mostra seus resultados na academia

Focadíssima! Jojo Todynho mostra como está seu corpo após perder mais de 50 kg e pegar pesado na academia; veja a fotos fitness

A cantora Jojo Todynho mostrou como está seu corpo e aproveitou para dar um fora naqueles que adoram falar sobre seus resultados. Nesta quarta-feira, 24, a funkeira fez pose na academia e exibiu seu físico atual.

Com menos 50 kg após passar pela cirurgia bariátrica e mudar seus hábitos, a famosa ostentou suas curvas em um look fitness. Usando a roupa de ginástica, de cor verde militar, a futura advogada fez força e mostrou os braços exibindo suas conquistas.

"Não fale do meu corpo, melhore o seu… Vou no meu ritmo, vivendo o MEU processo e dispensando seu achismo", mandou o recado na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a musa. "Cada dia mais maravilhosa e empoderada", falaram. "É linda demais", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho exibiu seu corpo real ao ser fotografada na praia. Pura simpatia, ela fez várias poses para o paparazzo e ostentou seu corpaço em um biquíni pequeno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho se pronuncia após vídeo de barraco na faculdade

A cantora Jojo Todynho se pronunciou logo após sair um vídeo de uma discussão que protagonizou na faculdade onde cursa Direito. A famosa esclareceu o registro do momento em que apareceu brigando com uma colega da universidade.

A futura advogada deixou bem claro que não agrediu ninguém, como alegaram que ela teria dado um tapa na cara da mulher. A artista então explicou que discutiu sim e tirou satisfações com a pessoa após várias provocações no grupo de WhatsApp da sala.

"Não agredi ninguém, tá lá o pessoal da supervisão da escola que estava presente na situação para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Como eu sou uma pessoa... muito menos ameacei, porque eu não mulher de ameaça, sabem disso, mas vamos lá, essa bonita aí tá desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando, aí uma outra bonita, descoupada, porque acho que grupo de faculdade é pra falar de trabalho de faculdade, não pra fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro, não interessa", comentou ela explicando o que a tirou do sério. Veja mais aqui.